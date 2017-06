Congo-Brazzaville: Distinction - Le Renape primera le ministre Henri Djombo

Le Réseau national agropastoral et de l'environnement (Renape) décernera, le 5 novembre, à Pointe-Noire au ministre Henri Djombo le prix dénommé Grand ami de la terre et de l'air pur. À cette occasion, il sera fait gouverneur de l'environnement par cette ONG.

Le Renape est une ONG qui œuvre pour la promotion agropastorale et la protection de l'environnement. Depuis 2012, il décerne le prix dénommé Grand ami de la terre et de l'air pur aux personnes physiques ou morales qui se distinguent par leurs actions dans la protection de l'environnement. Cette année, c'est le ministre Henri Djombo qui a été choisi pour son investissement sans réserve dans la protection de l'environnement. Sa pièce de théâtre « Le cri de la forêt » jouée par le théâtre de l'environnement l'atteste à juste titre. En effet, "Le cri de la forêt" est un appel à une gestion durable et responsable de l'environnement. Une représentation théâtrale qui décrit et dénonce l'exploitation du bois, le braconnage de la faune, la mauvaise pratique de la pêche et l'urbanisation non planifiée avec pour conséquence immédiate la destruction de la biodiversité, la pollution, les nuisances de toutes sortes, etc.

Pour ce faire, lors de cette activité, les gouverneurs de l'environnement et les écoles qui ont réussi à planter plus de plants que d'autres au cours de l'année scolaire seront primés. Cette cérémonie sera couplée au lancement de la 7e édition de l'émulation quartiers et villages propres sans objet plastique usé " Plantons un arbre pour les générations futures".

Le Renape, qui s'apprête à participer au Comice agropastoral de la pêche et de l'artisanat, avait décerné il y a deux ans le prix Grand ami de la terre et de l'air pur au président de la République pour avoir institué au pays la journée nationale de l'arbre, sans oublier ses autres initiatives environnementales garantissant le bien être des citoyens. Le Renape est une organisation non gouvernementale qui œuvre depuis 2006 dans la protection de l'environnement, la promotion agropastorale pour le développement durable et la lutte contre la pauvreté. Il est dirigé par Crépin Telinganou.