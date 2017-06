Congo-Kinshasa: Athlétisme - Le deuxième meeting de « Globe d'or » prévu ce samedi

Pour ce deuxième meeting le président de la ligue de Brazzaville, Aimé Rodrigue Soukami, a rassuré sur la participation des Congolais de l'autre rive du fleuve. « Nous avons discuté avec la directrice technique de la RDC qui nous a dit que les compétiteurs de son pays seront un peu plus nombreux cette fois-ci comparé au premier meeting », a-t-il expliqué. Par ailleurs, Cyr Ebina a souligné que l'ambition de la compétition Globe d'or est non seulement de s'étendre sur toute l'étendue du territoire national, selon les départements tour à tour, mais aussi d'intéresser d'autres pays de la sous-région qui voudraient engager leurs athlètes. Pour cela, il a lancé un appel aux éventuels sponsors désireux d'apporter leur pierre à l'édifice tout en félicitant d'autres partenaires qui ont déjà mis la main dans la pâte.

