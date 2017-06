Congo-Brazzaville: Belle Agniélé - L'album « Le temps de l'esprit vol 2 » disponible sur le marché dès le 8 juillet

Le troisième album de la chantre Belle Agniélé est prêt. Il sera disponible sur le marché du disque à partir du 08 juillet 2017. L'annonce a été faite par le producteur Claude Isidore Miéré, responsable de la maison MCI production.

Le mastering de l'album « Le temps de l'esprit volume 2, la grande grâce », s'est fait en France par le frère Ernest Mvouama, après deux mois de studio suivi du mixage à Brazzaville. Sa commercialisation se fera dans plusieurs points de vente à travers tout le pays. On peut citer, entre autres, Abou Ndiaye, Letiok shop, Espace Awa, Alpha musique à Brazzaville ; Drtv Pointe-Noire, Tegra FM à Pointe-Noire ; Vini multimédia, Transroute Congo à Dolisie ; radio R2N à Ewo ; Youyou musique 2 rue Ernestine métro Château rouge à Paris (France).

Le temps de l'esprit volume 2, la grande grâce, a deux formats ; les CD cristal ordinairement appelés format européen et les CD en carton autrement dit CD Afrique. Il contient onze nouveaux titres et le douzième, est un bonus intitulé « L'espoir de demain », que Belle Agniélé avait chanté en hommage aux élèves. Au nom de Jésus (chanté en français et lingala) ; Il n'y a que toi (français) ; Je t'aime Jésus (français) ; L'agneau immolé (français) ; Ma prophétie s'accomplira (français) ; Nasengi molimo (lingala) ; Mosungi (lingala), sont parmi les titres qui compose le nouvel album.

C'est un album multicolore avec des rythmes variés comme le zook, le zouglou; la rumba ainsi que des instruments comme flutes et saxo,

S'agissant de la particularité du volume 2, Claude Isidore Miéré, pense qu'il s'inscrit dans le cadre de la continuité du volume 1. « Il y a beaucoup de choses à dire. On ne pouvait pas tout dire en un volume. Le volume 2 c'est la grande grâce. La grâce est une faveur imméritée que Dieu nous donne. Il faut écouter l'album pour comprendre le message qui y est contenu. Ce sont des sensations spirituelles, un message que nous avons reçu de l'Eternel et nous le donnons tel que nous l'avions reçu. »

Et le producteur d'ajouter : la Sœur Belle Agniélé est en train de gravir les marches dans le sens de l'auteur. « Le temps de l'esprit volume 2 la grande grâce, c'est le troisième album complet après Conversion, Le temps de l'esprit volume 1, les deux maxi singles. C'est une discographie qui contient cinq disques. Son cachet est resté le même. Les gens vont se retrouver, dans la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Actuellement nous tenons langues avec beaucoup des gens qui nous appellent en ce qui concerne les points de vente. Nous sommes en contact avec tous les départements du Congo. Et ils seront approvisionnés de la même façon. Il y aura aussi la vente en ligne. Quant au site, c'est belleagniele.world, plus une page Facebook. »