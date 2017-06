Congo-Brazzaville: Elections législatives - Le candidat Juste Désiré Mondélé investit les membres de sa campagne à Ouenzé

A quelques heures du lancement officiel de la campagne des élections législatives et locales du 16 juillet, le candidat du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR) dans la première circonscription de Ouenzé a rencontré, le 29 juin les représentants de ses comités de soutien

La cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de mariage de la mairie de Ouenzé a regroupé des délégués d'associations, mutuelles et autres organisations qui forment les comités de soutien de la candidature du secrétaire général du Club 2002 PUR dans les quartiers 51, 54 et 59. « Vous savez, les élections chez nous sont parfois source de tragédie pour les populations alors que cela devrait être des moments d'échange, chacun présentant son offre politique, son projet s'il en a un aux populations et, le plus convainquant ou le plus méritant rassemble plus de suffrages possibles », a indiqué Juste Désiré Mondélé, qui a pour suppléant Akouala Gambou.

Rappelons que le Club 2002 PUR est un parti de la majorité présidentielle. Son secrétaire général affrontera, entre autres candidats, Maixent Massa du Parti congolais du travail (PCT).