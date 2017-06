Congo-Brazzaville: Hôpital de base de Tié-Tié - Le règlement intérieur du comité de gestion adopté

Il ressort du communiqué final que les participants ont suivi avec intérêt certaines lectures, à savoir celle du procès verbal de la mise en place du Coges le 8 juillet 2016, celle du décret n°96-525 du 31 décembre 1996 portant définition, classification et mode de gestion des formations sanitaires en République du Congo, support de l'existence du comité de gestion dans un hôpital de référence. Notons que lors des travaux, les participants sont parvenus à amender le contenu du projet du règlement intérieur du Coges en ses trois titres liés respectivement aux dispositions générales sur le champ d'application et la portée du règlement intérieur, à l'organisation et fonctionnement du Coges et aux dispositions finales.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.