Congo-Brazzaville: Théâtre - Gustave Akakpo à l'IFC ce week-end

L'auteur, illustrateur, comédien, conteur et animateur culturel togolais, en tournée régionale Institut français intitulée «Parcours Gustave Akakpo», présentera ses deux spectacles «Habbat Alep» et «Arrêt sur image» les 30 juin et 1er juillet à l'Institut français du Congo (IFC) de la ville océane où il a posé ses valises avec la compagnie Acétés.

Ancien président de l'association Escales d'Ecritures (Togo), Gustave Akakpo a fait plusieurs résidences d'écriture en France (Festival Francophonies à Limoges en 2002, Couvent des récollets à Paris en 2005 et autres) à Ouagadougou (Récréatrales 2003) et en Syrie à Alep (par Ecritures vagabondes et les services culturels de l'ambassade de France en Syrie en 2004). Auteur des livres pour enfants, les pièces de Gustave Akakpo sont pour la plupart éditées et montées dans de nombreux théâtres.

Le public ponténégrin va découvrir l'auteur à travers ses deux spectacles. Il aura la joie de suivre le 30 juin dans la bibliothèque adulte «Habbat Alep», une lecture théâtralisée interprétée par Gustave Akakpo lui-même. Construite telle une pièce radiophonique par Cédric Brossard, elle a été mise en musique par Pierre-Jean Rigal, avec les voix de Sylvie Fumex, Paola Secret et Kader Lassina de la compagnie Acétés. Comme l'indique le titre, «Habbat Alep» est une histoire qui se passe à Alep dans une Syrie imaginaire. Celle d'un père qui veut blanchir l'honneur de sa famille en mariant sa fille à son jeune cousin revenu au pays. Celle-ci est, en fait, tombée enceinte d'un autre dans une société qui n'accepte pas qu'une femme non mariée porte une grossesse.

«Arrêt sur image», mise en scène par Cédric Brossard et jouée par Kader Lassina Touré et Pierre-Jean Rigal, sera présentée le 1er juillet dans la salle de spectacle de l'IFC. La pièce nous emmène dans l'univers des passeurs au niveau des frontières matérielles et immatérielles. «Arrêt sur image» est une rencontre avec l'un d'eux. Il parle de son parcours, de ses opinions, de ses motivations, de sa vie... Cette pièce sera précédée d'une rencontre de Gustave Akakpo avec le public de l'IFC lors d'un club des lecteurs qui se déroulera au hall de presse en matinée ou le matin.