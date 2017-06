Madagascar: La fin s'annonce prometteuse

La cérémonie de clôture de la célébration du mois de la langue malgache a mis l'accent sur un projet de loi désignant celle-ci comme langue d'enseignement.

Dans son discours, la ministre de l'Enseigne-ment supérieur et de la recherche scientifique, Marie Monique Rasoazananera, a fait savoir que la requête des académiciens dont l'objet porte sur un projet de loi sur la politique nationale de la langue malgache, a été bel et bien entendue. Le pouvoir législatif est en train de faire son travail sur ce dossier. Le résultat ne tardera plus à venir d'après cette représentante de l'État qui a honoré de sa présence la cérémonie de clôture de ce mois dédié à la langue malgache, hier jeudi 29 juin, à l'Académie malgache à Tsimbazaza. La ministre a transmis à l'assistance l'approbation du Chef de l'État sur l'importance de l'utilisation de la langue maternelle pour communiquer avec le peuple. C'est le meilleur moyen pour s'exprimer et pour sensibiliser la population.

Plusieurs entités se sont coordonnées pour mener à terme le mois consacré à la langue malgache dont le thème de cette année a été « La langue malgache pour préserver l'environnement », une rétrospective sur les différentes réalisations relatives à ce mois de célébration.

Beaucoup d'activités

Le docteur Oliva Ramavonirina, une femme-chercheur en terminologie au centre de langue de l'Académie malgache, a résumé les différentes conférence-débats, les ateliers et expositions qui ont animé la célébration de cette année, en lançant un large panel d'activités qui touchent de loin ou de près la langue maternelle. « L'enfant, la langue et les valeurs culturelles malgaches face à la mondialisation », « La politique concernant la langue et le développement », « La langue, l'origine de la vie», et « Création d'énergie, une énergie sociale, science issue de la terre nourricière », furent parmi les thèmes abordés dans différents endroits, tout au long du mois de juin.

À titre d'information, l'organisation a annoncé le report du concours de dictée, pour le mois de février 2018.