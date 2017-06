Madagascar: L'élection présidentielle de 2018

Lors de l'élection présidentielle de sortie de crise de 2013, ni Andry Rajoelina, ni Marc Ravalomanana n'a pu se présenter. Force est de constater, quatre ans après, que cette élection fortement financée et soutenue par la Communauté Internationale n'a pas réussi à l'intérieur, à régler les conflits de 2009. Les deux candidats de substitution, le Dr Jean Louis Robinson et le Président élu Hery Rajaonarimampianina n'y pouvaient rien.

Au contraire, l'ancien conflit de 2009 se complique. Si le candidat battu au deuxième tour a dénoncé les fraudes massives, à l'origine de sa défaite, la tension profonde entre le vainqueur de l'élection et le MAPAR a transformé l'ancien conflit à deux de 2009 en conflit ouvert entre plusieurs acteurs. Aussi l'élection de 2018, en respectant scrupuleusement le verdict des urnes, aura-t-elle comme obligation de tourner la page des conflits antérieurs et d'avancer vers la refondation de la République.

Faut-il rappeler que l'élection présidentielle de mars 1993 a fait date dans l'histoire des élections à Madagascar ? Elle a permis, pour la première fois, la tenue d'un deuxième tour du scrutin pour élire le Président de la République. Auparavant, les présidents étaient élus dès le premier tour, dans une élection sans réelle compétition, à plus de 80% et avec des fraudes massives. Des procès-verbaux de dépouillement de vote étaient même connus avant le jour du scrutin.

À l'époque, la mascarade électorale reflétait le faible niveau de conscience citoyenne des Malgaches. C'est à partir de la fin des années 80 que la société civile s'est impliquée dans l'éducation des citoyens, dans la défense des droits de l'homme et dans l'observation des élections. Aujourd'hui, ce travail de la société civile commence à éveiller la conscience citoyenne, malgré le poids de la pauvreté et de l'analphabétisme.

Je vais me limiter à évoquer ici les problèmes de candidature. Même sous le régime socialiste, Madagascar a toujours connu des élections pluralistes. En face du candidat du pouvoir, il y avait des candidats dont certains étaient loin d'être des figurants. En 2013, la Communauté Internationale a imposé l'élimination de deux candidats de poids.

Pour l'élection présidentielle de 2018, il reviendra aux seuls électeurs de choisir et d'éliminer les candidats. Qui sont-ils, à un an et demi de l'élection ? Les candidats qui se sont, plus ou moins manifestés, sont tous de la Capitale: Hery Rajaonarimampianina, Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina, Hajo Andrianainarivelo, Édgard Razafindravahy. Ils ont tous été, soit victimes, soit responsables de la Transition de 2009. En province, le seul à avoir déclaré sa candidature est le Premier Ministre de la Transition Omer Beriziky, originaire d'Antsiranana. À l'allure où vont les candidatures, nous n'aurons donc en 2018 que des anciens hommes de la Transition ; et il ne reste que dix-huit mois pour qu'apparaissent des hommes nouveaux.

Le Président de la République issu de cette élection à venir devra guérir les blessures des crises antérieures, redresser les conditions de vie lamentables des Malgaches, imposer son autorité face à l'insécurité alarmante généralisée, rétablir l'Etat de droit, et s'abstenir de rallumer les feux de la haine et des violences.

Or si l'argent domine l'élection de 2018, le futur président sera élu non pas pour ses qualités et ses engagements, mais grâce à son trésor de guerre, des millions d'euros qui lui permettront d'acheter les voix des électeurs et de corrompre les organisateurs et décideurs de l'élection. Dans ces conditions, le président ne pourrait s'appuyer ni sur l'adhésion ni sur la confiance des Malgaches. Il ne pourra pas revendiquer la légitimité issue d'une élection démocratique. Aujourd'hui, avons-nous le pressentiment ou la certitude que l'argent ne sera pas le facteur déterminant de l'élection présidentielle de 2018 Ensemble, soyons conscients et vigilants sur le risque du financement électoral susceptible de dénaturer la valeur de l'élection présidentielle.