Cote d'Ivoire: Fin de mission de l'Onuci / Hamed Bakayoko - "Nous sommes fiers du travail accompli par l'Onuci"

Une cérémonie sobre et symbolique pour marquer la fin de la mission de maintien de la paix sur les bords de la lagune Ebrié conduite depuis 13 ans par les Nations Unies. Hier, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a assisté à la descente du drapeau de la mission onusienne et à sa remise à la désormais ex-représentante spéciale du SG de l'ONU en Côte d'Ivoire, chef de l'ONUCI, Aïchatou Mindaoudou en guise de rideau sur la mission.

L'ex-siège de l'ONUCI, Sebroko, a servi de cadre à cette cérémonie chargée d'émotions. Avant de faire ses adieux à toutes les personnes qui se sont investies pour la paix en Côte d'Ivoire, le ministre a, au nom du gouvernement, dit la fierté du peuple ivoirien sur le "success story" de l'ONUCI, tout en remerciant les uns et les autres pour les efforts en faveur de la paix et de la cohésion.

«Cette cérémonie est l'expression d'une mission réussie des Nations Unies dans le cadre du maintien de la paix dans un pays qui a connu une crise très grave, la Côte d'Ivoire. Nous sommes et nous pouvons être fiers du travail accompli par tous ces agents qui sont venus ici loin de leurs familles, de leur pays, nous apporter leur contribution pour le maintien et le renforcement de la paix. Je voudrais, au nom du gouvernement et du président de la République, exprimer nos hommages et gratitude à tous ces hommes et femmes qui ont mené cette mission pendant les 13 années », a-t-il félicité devant des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire dont celui de la France, SE Georges Serre.

Pour lui, tout le monde est unanime sur la réussite de la mission de l'organisation mondiale en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, il a estimé que sa fin interpelle les gouvernants et les populations ivoiriennes. « Nous devons poursuivre ce travail entre nous afin de consolider la paix, indispensable au développement, à la réduction de la pauvreté, essentiels pour nos pays », at-il affirmé. Selon Aïchatou Mindaoudou, la réussite de la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire repose en partie sur l'engagement quotidien des autorités et des populations ivoiriennes pour la paix. «Je voudrais, au nom des Nations unies, souhaiter bon vent à la Côte d'Ivoire et dire que nous partons en laissant nos cœurs ici en Côte d'Ivoire », a-t-elle soutenu.