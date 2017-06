Cote d'Ivoire: Restructuration des activités stations-services et gaz butane / Ibrahima Diaby, DG de Petroci - "L'entreprise ne se séparera de personne"

Un message rassurant qui vient mettre un terme à certaines allégations. En effet, ce 29 juin 2017, à l'auditorium de Petroci, la Direction géné- rale a animé un point de presse sur la restructuration des activités stationsservices et gaz butane.

L'accord de transfert des stations-services de Petroci au profit de la Newco, ayant été signé en mai 2017 par Puma Energy et Petroci Holding. Cette privatisation touche également le réseau de distribution de gaz butane liquéfié (GPL) de Petroci-Holding. Cette dernière resterait responsable de l'importation et du stockage massif du butane pour le territoire national. "Les employés qui devront partir chez le nouveau repreneur iront. Ils sont estimés à une soixante-dizaine. Ils iront avec leur Contrat à durée indé- terminée (CDI) et leurs avantages comme cela s'est fait lors de la cession de la base logistique de Vridi à la société Petro-Sea Logistics.

Les employés qui ne partiront pas chez le nouveau repreneur garderont leur emploi ou seront rédéployés pour une plus grande dynamique des activités. L'entreprise ne se séparera donc de personne", a rassuré le Directeur général de Petroci, Ibrahima Diaby. Selon lui, l'entreprise travaille à rassurer son personnel. "Il est vrai, la peur du changement, c'est humain. Sachez que le gouvernement est pré- occupé par la sauvegarde des emplois", a-t-il souligné.

Quant à Brakissa Bamba (Dga chargé des activités commerciales), Francis Comoé (Directeur commercial), ils ont fait savoir que les emplois seront sauvegardés et des personnes seront transférées dans la nouvelle compagnie, dans la nouvelle activité. Et cela, malgré des pertes régulières de parts de marché de la société, passées de 33% en 2012 à 22% en 2016. " Ces décisions ont pour but de renouer avec l'équilibre et la rentabilité. Car l'entreprise avait des pertes d'exploitation ou déficit de 2 milliards FCFA en 2013; 2,7 milliards FCFA en 2014", a fait savoir Brakissa Bamba.

Intervenant également, Bintou Camara, Directrice des ressources humaines, a expliqué que conformé- ment au nouveau code du travail, en son article 11.8, il est fait obligation à l'employeur et au repreneur de transférer le personnel dans la nouvelle entité. Il ressort de ces restructurations qu'elles doivent pallier, a relevé Diaby, les difficultés financières que Petroci rencontre depuis quelques années du fait de la chute des cours du pétrole brut. Surtout qu' en 2015, Petroci réalisait un résultat négatif de 39,9 milliards FCFA. Une opération de privatisation qui vise donc à amener la compagnie à se recentrer sur ses activités principales, que sont le développement des potentiels pétrolier et gazier ivoiriens, l'importation et le stockage des hydrocarbures.