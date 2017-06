Cote d'Ivoire: Dernières mesures du gouvernement contre la cherté de la vie - Cette fois sera-t-elle la bonne ?

Les autorités ivoiriennes sont déterminées à résorber la cherté de la vie. C'est justement dans ce cadre qu'il a été adopté récemment par décret, la création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de Lutte contre la Vie Chère. Un décret qui s'inscrit précisément dans les mesures envisagées par le Gouvernement pour lutter plus efficacement contre les facteurs et pratiques qui favorisent la hausse des prix des denrées alimentaires, du transport ainsi que du logement.

Sous l'autorité du Premier Ministre, ce Conseil National de Lutte contre la Vie Chère (CNLVC), a principalement pour missions de coordonner les stratégies de lutte contre la vie chère définies par le Gouvernement et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre. Ce conseil est chargé de faire des recommandations au Gouvernement sur les questions relatives à la hausse des prix et à l'approvisionnement du marché en produits de grande consommation en général, et des produits de première nécessité en particulier ; de veiller à la mise en œuvre effective des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie ; d'assurer une veille permanente sur les prix des produits de grande consommation ainsi que sur la disponibilité de ces produits sur toutes l'étendue du territoire national.

Cet instrument va également assurer le suivi du respect des accords signés entre le Gouvernement et les opérateurs économiques dans le cadre de la lutte contre la vie chère ; suggérer des réponses aux propositions des associations de consommateurs liées à la vie chère ; recueillir les propositions des acteurs des secteurs concernés par la lutte contre la vie chère ; vulgariser les décisions, mesures et actions du Gouvernement visant à réduire le coût de la vie. Ce comité produira chaque trimestre, à l'attention du Gouvernement, un rapport sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Toujours dans le souci de mieux lutter contre la cherté de la vie, le Gouvernement a adopté un décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission de la Concurrence.

Cette mesure vise à adapter la Commission de la Concurrence, dans son organisation et son fonctionnement, aux exigences d'un environnement en constante évolution, de façon à la rendre plus efficace dans l'exécution de ses missions. Un point à faire chaque trimestre Aussi, ce décret fixe la durée du mandat des membres de la Commission à cinq ans. Ces mesures salutaires certes, ne doivent pas durer le temps d'une étoile filante. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le gouvernement dont la population attend des actes concrets. Même si cela doit se faire sentir et ressentir dans le temps, il faudrait qu'à moyen, court et long terme, l'on constate des frémissements, des évolutions positives sur le coût de la vie. Il est prévu que chaque trimestre, un point soit fait.

Les populations suivront de près ces décisions. Tout le monde est d'avis que la cherté de la vie a toujours été un os dans la gorge du gouvernement tant les solutions pour y parvenir sont transversales. En effet, quasiment tous les ministères du gouvernement (Agriculture, Ressources animales et halieutiques, Commerce, Intérieur et Sécurité, Economie et Finances, Budget et Portefeuille de l'Etat, Economie numérique, etc.) sont impliqués dans la chaine des prix fixés au consommateur. L'occasion est donc grande pour le Gouvernement Gon de marquer un grand coup en réussissant là où les autres ont eu du mal à le faire.

Il ne faudrait surtout pas que ces décisions soient inutiles ou encore moins du saupoudrage car la population attend beaucoup du Conseil National de Lutte contre la Vie Chère (CNLVC) et de la Commission de la Concurrence. Ces deux outils doivent jouer véritablement leur partition. Il faut désormais passer aux actes car toute la Côte d'Ivoire a les yeux rivés sur ces adjuvants de la lutte contre la vie chère. En tout cas, toute la population, échaudée par les échecs des précédentes décisions liées à la cherté de la vie, espère que cette fois sera la bonne.