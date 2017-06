Cote d'Ivoire: Négociations avec les fonctionnaires / Bruno Koné - "Un accord effectif sera trouvé dans les prochains jours"

De la patience. C'est ce à quoi le gouvernement invite les populations relativement aux conclusions des discussions entre les organisations syndicales de la fonction publique et l'Etat de Côte d'Ivoire.

« Les discussions avancent bien, et même très bien. Pour ceux qui attendent la fumée blanche, il faut juste attendre quelques jours encore. Nous pensons pouvoir annoncer dans les prochains jours un accord effectif entre les syndicats de la fonction publique et le gouvernement », a rassuré le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné Koné. C'était hier, après le traditionnel conseil des ministres présidé par le chef de l'Etat, Alassane Ouattara. Sur la question de la commémoration de l'attaque du Fokker 100 à Bouaké, le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste a confié que le gouvernement n'y a pas été associé.

« Je ne pense pas qu'en tant que tel, il pourra s'y associer. Par contre, nous savons une pensée pour toutes ces personnes qui ont perdu la vie et ceux qui ont encore les séquelles de ces événements », a-t-il laissé entendre. Le conseil a adopté une communication relative au programme national d'incubation de 100 start-up dans les secteurs agropastoral et des TIC. Ce programme, a expliqué Bruno Koné, vise à apporter une réponse efficace aux préoccupations des jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants à fort potentiel. « Il permettra à 100 jeunes entrepreneurs, âgés de 18 à 40 ans, d'acqué- rir une plus grande capacité technique et d'accéder plus facilement aux financements », a-t-il ajouté.

Le gouvernement a par ailleurs ratifié trois accords relatifs aux services aériens entre la Côte d'Ivoire, la France, la Confédération Suisse et la République portugaise. Selon le porte-parole, ces accords fixent de nouveaux cadres juridiques d'exploitation des services aériens. « La ratification de ces accords permettra de redynamiser le trafic aérien entre notre pays et les pays signataires et contribuera à renforcer le statut de hub aéronautique de la sous-région de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan », a-t-il précisé.

Une ligne directe, dit-il, s'ouvrira entre la Côte d'Ivoire et ces trois pays. Enfin, il a été adopté une communication relative à l'organisation de la Journée mondiale sans sachets plastiques, le 03 juillet 2017. Cette journée, célébrée par la communauté internationale, a pour objectif, détaille le ministre Bruno Koné, le renforcement de la mobilisation mondiale autour du fléau que constitue la pollution des sachets plastiques.