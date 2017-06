Cote d'Ivoire: Généralisation de la couverture maladie universelle - La CNAM va bénéficier de l'expertise de la caisse d'assurance française

Par le biais de cet accord de deux ans renouvelable, la Cnamts s'est engagée à mettre à la disposition de la Cnam les études, l'expertise, le conseil et l'appui nécessaires à la mise en œuvre efficiente de la Couverture Maladie Universelle en terre ivoirienne. La CNAM bénéficiera donc de l'expertise acquise par la CNAMTS en matière de gestion du risque maladie après plus d'un demi-siècle d'activité. En France, la gestion de la branche maladie du régime général a été confiée à la Cnamts depuis 1945. Aujourd'hui, ce régime qui compte 60 millions de bénéficiaires couvre 91 % de la population résidant en France.

C'est ce qui ressort de la signature, le 14 juin dernier en France, d'un accord de jumelage entre la Cnam et la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de France (Cnamts). Ce, en présence des directeurs généraux Bamba Karim (Cnam) et Nicolas Revel (Cnamts) et du pré- sident du conseil d'administration de la Cnamts, William Gardey. Cet accord de jumelage, a expliqué Bamba Karim, permettra de favoriser la réflexion stratégique autour de la mise en œuvre de la Couverture Maladie Universelle en Côte d'Ivoire, d'échanger et partager les bonnes pratiques en matière de gestion d'une assurance maladie.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.