Burkina Faso: Koudougou - Me Adrien Ouédraogo échappe à un lynchage

La ville de Koudougou a failli de nouveau s'embraser ce 29 juin 2017. Et pour cause ! un litige autour d'une parcelle située au secteur n°4 sur la route Koudougou-Ouagadougou non loin la fameuse parcelle du vieux Wendyam Yaméogo.

Le jeudi 29 juin 2017 a failli être fatal à l'huissier de justice Adrien Ouédraogo qui a conduit l'opération de démolition de la maison de Aziz Yaméogo, résidant à Koudougou. A notre arrivée sur les lieux, la bataille pour la démolition de la maison avait déjà pris fin, mais il restait une seconde bataille qui consistait à sauver la peau de l'huissier de justice. La situation était indescriptible à tel point qu'il était difficile d'arracher un seul mot à qui que ce soit. Il fallait donc se contenter des témoignages qui fusaient de partout. Mais à la question de savoir comment ce litige est né, selon les témoins, la zone querellée, avant le lotissement était la propriété du patriarche de Zinguédghin qui y cultivait avec sa lignée. Au moment du lotissement et avant sa mort, il a interpellé tous ceux qui pouvaient être impliqués dans les lotissements pour indiquer le lieu de la parcelle incriminée afin que personne d'autre qu'un membre de sa famille n'y construise.

Lors du lotissement, la famille a rappelé cela à qui de droit et promesse a été faite que cette partie sera réservée à la famille. Le patriarche étant toujours vivant, il a ordonné à son fils Aziz Yaméoogo d'y construire. C'est ainsi qu'il a bâti une maison de vingt tôles et clôturé la parcelle. Selon les témoignages, après quelques années, « un autre propriétaire » vient lui présenter des documents tout en intimant au premier de quitter la cour. Les doyens d'âge de la famille Yaméogo de Zinguédghin et un certain nombre de personnes ressources entreprennent les démarches pour faire annuler l'attribution de la parcelle. Le « nouveau » propriétaire va s'attacher les services d'un huissier de justice. Muni d'un acte de justice, il s'est ainsi présenté le jeudi 29 juin 2017, en compagnie de la gendarmerie pour démolir la cour. L'épouse de Aziz Yaméogo, qui était présente avec ses enfants, a demandé quelques minutes pour informer son mari. Peine perdue! Aziz Yaméogo est venu trouver sa maison détruite.

Au moment où l'huissier de justice tentait de quitter les lieux, il en est empêché par la lignée des Yaméogo qui est arrivée avec du renfort. L'huissier trouvera finalement refuge dans son véhicule où, il passera plus d'1h30 mn. La maison détruite, les manifestants ont décidé de mettre les bagages de la femme de Aziz dans le véhicule afin que maître Adrien lui trouve une maison où elle passera la nuit. Certains ont décidé de mettre le feu au véhicule. La gendarmerie a multiplié les efforts de conciliation, mais peine perdue. Un renfort de la gendarmerie est arrivé pour une ultime négociation afin d'extirper l'huissier de justice. L'accord de principe a été acquis, mais l'huissier et les gendarmes ont essuyé des jets de pierres de la foule. Après leur départ, la foule a caillassé le véhicule de l'huissier, brisé toutes les vitres et l'a renversé. Au moment où nous quittions les lieux, l'on entendait des propos du genre : « Me Adrien ne doit plus travailler à Koudougou », « le prétendu propriétaire de la parcelle doit tout faire pour ne pas mettre pied à Koudougou ». Affaire à suivre.