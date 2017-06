Burkina Faso: AG des Sociétés d'Etat

La XXVe assemblée générale des sociétés d'Etat se tient, les 29 et 30 juin 2017, à Ouagadougou. En dépit de huit sociétés qui connaissent un déficit, l'on enregistre un résultat positif global de plus de 111 milliards de F CFA.

Les sociétés d'Etat ont connu dans leur ensemble une embellie au cours de l'année 2016. Les 21 entreprises dont 19 sociétés d'Etat et deux établissements publics de prévoyance sociale, réunies au cours de leur XXVe session, le 29 juin 2017, à Ouagadougou, ont présenté un résultat net positif cumulé de 111, 502 milliards de F CFA contre plus de 82 milliards en 2015, soit une hausse de 35, 23%. Cette performance est en grande partie impulsée par la Société nationale d'électricité (SONABEL) qui est passée d'un déficit de plus de 17 milliards en 2015 à un bénéfice estimé à plus de 5 milliards de FCFA en 2016. La contribution de ces sociétés, en taxes et impôts au budget de l'Etat, s'est également améliorée. Ainsi, elle est passée de plus de 196 milliards en 2015 à 215, 215 milliards FCFA en 2016. Sur ce volet, les principales pourvoyeuses sont la Société nationale burkinabè des hydrocarbures (SONABHY), la SONABEL et la Loterie nationale burkinabè (LONAB).

Pas de contrat pour les maîtrises d'ouvrage déléguées

Pour le ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Rosine Coulibaly, la situation économique de ces entreprises en 2016 se justifie par un taux de croissance du PIB réel de 6,2%, une campagne agricole favorable, un retour à une vie constitutionnelle normale, malgré un contexte sécuritaire difficile marqué par des attentats terroristes. Tous n'ont pas été bénéficiaires pour autant. Huit des 21 entreprises ont présenté des états financiers déficitaires en 2016. L'Agence d'exécution des travaux eau et assainissement (AGETEER), l'Agence des travaux d'infrastructures du Burkina (AGETIB), le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP), la Minoterie du Faso (MINOFA), la Société burkinabè de télédiffusion (SBT), la Société d'exploitation des phosphates du Burkina (SEPB), la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale (SOGEMAB) et la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural (SONATER) ont affiché un déficit cumulé de 1,84 milliard de FCFA. Le trait commun à ces structures déficitaires s'explique par le fait qu'elles sont des maîtrises d'ouvrage déléguées et ne bénéficient pas de contrat de marché de leur ministère de tutelle, a expliqué le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou.

La SONATER et l'Agence de conseil et de maîtrise d'ouvrage déléguée en bâtiment et en aménagement urbain (ACOMOD-Burkina) ont enregistré respectivement 64,85% et 79, 14% de leur capital social et risquent de tomber au-dessous du seuil minimum autorisé, a prévenu le ministre Coulibaly. Elle a rappelé quelques difficultés qui méritent des actions concertées. Celles-ci sont, entre autres, le manque de portefeuilles de projets pour les maîtrises d'ouvrage déléguées, le remboursement des prêts aux structures publiques sous garanties de l'Etat et le paiement des créances des sociétés d'Etat sur d'autres structures publiques.

Pour le directeur général de la SOGEMAB, Daouda Traoré, le déficit de sa société est dû à l'absence de contrat pour des achats d'équipements en 2016 par le ministère de la Santé. «Notre déficit est de l'ordre de 65 millions de francs CFA. Il y a eu une dizaine de milliards d'achats d'équipements. Il est évident que si ce travail nous avait été confié, nous n'aurions pas été déficitaires», regrette M. Traoré. Il a lancé un appel afin que les missions de la SOGEMAB qui consistent, entre autres, à la centralisation de tous les besoins des structures de santé, à l'achat du matériel, soient respectées afin de révolutionner le secteur.