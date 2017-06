Sénégal: Plus de 11000 milliards FCFA de ressources et charges budgétaires prévus entre 2018-2020

"Ainsi, l'encours de la dette publique totale passera de 6302,8 milliards de francs CFA en 2018 à 6580,5 milliards de francs CFA en 2019 et 6792,3 milliards de francs CFA un an après", fait remarqué le DPBEP.

Concernant la stratégie de gestion publique, la source mentionne que les options se résument à la "réduction des vulnérabilités liées à la structure de notre endettement, la consolidation des choix d'instruments d'endettement privilégiant les emprunts extérieurs offrant des taux de concessionnalité plus élevés ainsi que des financements intérieurs présentant les maturités les plus longues".

"Leur mobilisation repose sur la base d'une politique fiscale qui sera fixée sur le renforcement des acquis du nouveau Code général des impôts, une meilleure prise en charge des nouveaux enjeux relatifs à la redéfinition de la fiscalité sur la pétrole et le gaz , compte tenu dans ces domaines (... ), le financement des budgets des collectivités locales (réforme de la patente et de l'impôt sur le revenu), etc", note le document.

Dakar — Le Programme budgétaire et économique pluriannuel (DPBEP) projette les ressources et les charges budgétaires sur la période 2018-2020 à 11.614,24 milliards de francs CFA, a appris l'APS, de source officielle.

