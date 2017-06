Burkina Faso: Politiques nutritionnelles en Afrique

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le jeudi 29 juin 2017, au palais de Kosyam, des partenaires financiers et des parlementaires d'une dizaine de pays, présents à Ouagadougou pour un séminaire sur la promotion de la nutrition de la mère et de l'enfant en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Les questions de nutrition de la mère et de l'enfant en Afrique constituent une priorité pour le Président du Faso. En témoigne l'audience qu'il a accordée, le jeudi 29 juin 2017 au palais de Kosyam, à une délégation de partenaires financiers et de parlementaires membres de l'Union interparlementaire (UIP), présents à Ouagadougou pour un séminaire sur la promotion de la nutrition de la mère et de l'enfant en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les échanges ont tourné autour de cette rencontre, à en croire le porte-parole de la délégation, la représentante-résidente de l'UNICEF au Burkina Faso, Dr Anne Vincent. « Le but de ce séminaire est de voir le rôle des parlementaires dans la promotion de la mère et de l'enfant. En Afrique de l'Ouest et du Centre, près d'un tiers des enfants souffrent de malnutrition chronique qui impacte le développement cérébral, donc de la personne tout entière, avec le risque d'un retentissement important sur l'avancée d'un pays », a-t-elle soutenu.

Pour Mme Vincent, la nutrition est le moteur du développement à tout point de vue. « Chaque dollar investi dans la nutrition rapporte 16 dollars à un pays », a-t-elle fait remarquer. L'atelier de Ouagadougou constitue, à ses yeux, une opportunité pour les parlementaires qui sont venus apprendre davantage sur le sujet pour décider d'un plan d'actions plaçant la nutrition au cœur des agendas du développement dans leurs différents pays. La conviction de ce responsable de l'UNICEF est que les députés ont un rôle capital à jouer dans la promotion d'une bonne nutrition de la mère et de l'enfant sur le continent africain à deux niveaux. « D'abord au niveau des lois, certaines sont indispensables pour une bonne politique nutritionnelle. On parle du Code de marketing des substituts du lait maternel, de la loi sur l'iodation du sel alimentaire et de bien d'autres », a-t-elle argué.

A l'entendre, les parlementaires ont aussi un rôle fondamental à jouer au niveau du budget de l'Etat, puisqu'étant ceux qui le votent. « Ils peuvent s'assurer de l'existence de lignes budgétaires pour des activités à caractère nutritionnel », a-t-elle précisé. En somme, Mme Vincent croit savoir que les députés peuvent, à tout moment, alerter ou interroger le gouvernement sur la bonne mise en œuvre des politiques nutritionnelles.