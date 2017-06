Madagascar: Natation - Une seconde jeunesse pour la piscine du CRJS

Un coup de jeune. La piscine olympique du Centre Régional de la Jeunesse et des Sports (CRJS) de Toamasina fait peau neuve. C'est le fruit de la collaboration entre la ligue d'Atsinanana, le CRJS et le Malagasy Boisson, la société productrice de la marque BIG. Un partenariat public-privé dans la promotion et le développement du sport. « La faible teneur en sucre de la boisson pétillante convient aux sportifs et peut les accompagner dans leur parcours.

C'est la raison pour laquelle Malagasy Boisson a pris part à cette remarquable initiative » a expliqué la responsable au sein de la compagnie Vidzar. En marge de la réception officielle des lieux, une compétition inter-établissement a été organisée par le CRJS et la ligue. 200 nageurs issus de 45 établissements scolaires, lycées et établissements supérieurs ont partagé leurs joutes pendant la compétition.

Au final, les nageurs de Stella Maris se sont distingués suivi de Christelle Park et à la troisième place, La Petite Bulle. « C'est une aubaine pour nous d'avoir obtenu cette contribution de Malagasy Boisson dans la restauration de la piscine. C'est un vrai coup de pouce pour les nageurs d'Atsinanana et de la côte Est. Nous espérons que ce n'est que le début de la collaboration qui va durer et s'étendra dans d'autres disciplines » a fait savoir Olivier Ndrianantenaina, président du CRJS.