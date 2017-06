Madagascar: Enseignement technique - Vers l'interconnexion numérique des lycées

La ministre Toto Lydia recevant officiellement les dons de la part de la société Huawei Technologies Madagascar, représenté par son DG Chen Kun.

Faire en sorte de développer le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est l'un des objectifs du ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique, et de la Formation professionnelle dans sa politique nationale de l'Emploi et de la Formation (PNEFP). D'ailleurs, la ministre de l'Emploi, Lydia Toto a fait savoir que, cette « préoccupation accordée à l'entrée de l'ère numérique entre dans le cadre de l'axe cinq » de ladite politique.

Des propos recueillis lors de la remise officielle de douze ordinateurs au ministère par la société Huawei. Initiée dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale de ladite société, l'action devrait permettre à des lycées techniques et professionnels publics de s'ouvrir encore plus sur le monde et notamment sur les autres établissements.

L'idée d'interconnexion des lycées a par contre été avancée par le ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement du Numérique qui est venu honorer la cérémonie. Neypatreky André Rakotomamonjy a, en effet, fait savoir que le gouvernement projette de « connecter entre eux les lycées techniques de Madagascar ». Un défi tiré du projet Numérique pour Tous et qui se veut être la suite logique de l'interconnexion des universités du pays.