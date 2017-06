Madagascar: Football/ COSAFA Cup - C'est compliqué pour les Barea !

Les Barea entreront cet après-midi dans la dernière ligne droite des matches de poule avec la ferme conviction de battre les Mozambicains et rester ainsi sur une belle série de sept rencontres sans défaite.

Une belle série qui risque malheureusement d'être insuffisante, car on ne pense pas que les Seychellois puissent faire un miracle pour tenir en échec les Zimbabwéens et qualifier ainsi les Malgaches. Autant le dire que c'est très compliqué, car Ando Manoelantsoa et ses camarades sont handicapés par un goal-différence, car leurs adversaires d'Harare ont un actif de +4 contre +2 pour Madagascar. Soit deux buts d'écart qui seront difficiles à combler d'autant que les Seychelles se trouvent être le maillon faible de cette poule et qu'on a bien peur qu'ils vont se faire corriger par le Zimbabwe.

N'empêche et dans le pire des cas, Madagascar va encore remonter dans le classement avec ses six victoires pour une seule défaite au cours de ses derniers matches internationaux. Ce qui serait une première pour le football malgache qui n'a jamais été à pareille fête surtout que les matches en Afrique du Sud devraient servir de référence au staff technique pour tenter de trouver l'équipe type pour les éliminatoires de la CHAN et pourquoi pas les doublures pour les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Au moins le tournoi du COSAFA aurait servi à quelque chose...