Cote d'Ivoire: Avant son départ de la côte d'ivoire l'ambassadeur de république fédérale d'allemagne élevé commandeur de l'ordre national

Le gouvernement ivoirien a offert le mercredi 28 juin 2017 un diner d'adieu à l'ambassadeur de République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire S.E.M Claus Bernard Auer . La cérémonie a eu lieu à la salle des banquets du ministère des Affaires étrangères au Plateau.

François Albert Amichia, ministre des Sports et des Loisirs assurant l'intérim de Marcel AmonTanoh, ministre des Affaires étrangères, a salué le travail abattu par le diplomate allemand qu'il a qualifié de grand homme. « Plus de deux ans après la présentation de vos lettres de créance à S.E.M Alassane Ouattara, président de République de Côte d'Ivoire, vous avez pris l'engagement d'œuvrer au développement et raffermissement des liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne », a indiqué le ministre François Albert Amichia.

Et d'ajouter : « La Côte d'Ivoire vous gardera toujours en mémoire pour de nombreuses missions que vous aviez effectuées dans le pays qui ont contribué à son développement, notamment les fleurons de l'industrie allemande qui sont également implantés en Côte d'Ivoire et contribuent par leur technologie et leur savoir-faire, à l'essor économique du pays. La coopération allemande en Côte d'Ivoire est active, notamment dans le secteur de l'agriculture en faveur de la revalorisation du prix du cacao et de la lutte contre les spéculateurs et autres intermédiaires dont les actions néfastes privent nos braves paysans d'une juste rémunération de leur efforts, et j'en passe » .

Quant au diplomate allemand, il s'est dit très ravi de l'accueil chaleureux et de la réception qui lui ont été offerts. Selon lui, la Côte d'Ivoire est un pays d'amour et de fraternité. « Lors de la dernière visite du président Ouattara en Allemagne, il a signé plus de 20 projets avec le président de mon pays en présence de la grande chancelière Allemande. Je ferai tout pour que ces projets soient réalisés en Côte d'Ivoire », a déclaré Claus Bernard Auer qui a, par ailleurs, condamné l'attaque terroriste de Grand-Bassam. Puis, il a salué l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'Onu. A l'issue de cette cérémonie S.E.M Claus Bernard Auer a été élevé commandeur dans l'ordre national par le gouvernement Ivoirien à travers le ministre François Amichia. Un tableau et des bijoux lui ont été remis, ainsi qu'à son épouse.