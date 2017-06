Cote d'Ivoire: Gastronomie - Un festival pour valoriser la cuisine africaine

La Maison des jeunes de la commune de Yopougon a servi le samedi 24 Juin 2017, de cadre au lancement de la 2ème édition du festival "African Food" (Festival de la Cuisine africaine) par Denos Olivier Miehi, le commissaire général dudit festival .

A cette occasion, le commissaire général, Denos Olivier Miehi a annoncé que du 26 au 27 août 2017, au stade Jessy Jackson de Yopougon, se tiendra un festival autour des métiers de la bouche avec pour thème "les métiers de la bouche comme solution aux problèmes de l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire". Il a expliqué les motivations de cette initiative : « La gastronomie dans certains pays est considérée comme un pan culturel. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois et un maillon-clé de toute économie.

Pourquoi ne pas y intéresser les jeunes Ivoiriens », s'est-il interrogé. Il s'est appesanti sur le contenu de la 2ème édition qu'il souhaite excellente : « Ce jour-là, nous allons transformer le stade Jessy Jackson en un vaste village africain. Outre la cérémonie d'ouverture, la visite des stands, les maquis-villages, nous aurons le défilé très attendu du styliste K-Théo et un panel animé par la représentante de l'Union Africaine et bien d'autres panelistes, pour comprendre comment les métiers de la bouche peuvent favoriser l'intégration des peuples. Nous allons également décerner des Prix pour motiver et booster de jeunes entrepreneurs du secteur de la gastronomie ».

Denos Olivier Miehi a aussi annoncé que pour cette 2ème édition, son comité et lui seraient en discussion avec 4 pays africains pour leurs participations effectives. Il a insisté sur le caractère social de l'édition 2017. Il a dit : « Nous attendons 10.000 visiteurs et pour ce faire, 2000 tickets seront offerts gracieusement aux associations caritatives et autres partenaires du festival ». Il a, en outre, signifié que 30% des recettes seront reversées à une association de bienfaisance pour la mise en place d'un restaurant de cœur. Notons que Denos Olivier Miehi est aussi l'initiateur des "ADN de l'Entrepreneuriat", un séminaire de formation sur l'emploi et l'auto-emploi sans oublier Yopougon-tv, une web-télévision, plate-forme de promotion et de valorisation de la commune de Yopougon.