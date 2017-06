Cote d'Ivoire: UNESCO - Prix Felix Houphouet-boigny continuité ou renouveau ?

Le prix Félix Houphouët Boigny pour la recherche de la paix, est une école des hautes études morales et politiques. Le constat était clair. Félix Houphouët Boigny constamment à la recherche de la paix par le dialogue, a insufflé à sa pensée politique la qualité et la valeur.

L'Homme d'Etat ivoirien enseignait l'amour aux Ivoiriens, et au reste du monde pour régler leurs conflits politiques et institutionnels. vingt-quatre (24) ans après la mort du Président Félix Houphouët Boigny, son prix pour la recherche de la paix décerné par l'UNESCO a-t-il atteint sa stratégie morale, et de valeur ? Le constat laisse apparaître les craintes que, le prix institué par Félix Houphouët Boigny à l'UNESCO perde sa marque de valeur morale. Le jury doit être modifié, et engager les acteurs politiques des cinq (05) continents qui ont connu le premier Président ivoirien.

Cet objectif repose également sur les historiens dont la volonté intellectuelle figure en bonne place sur le parcours de « l'histoire politique » de Félix Houphouët Boigny. Selon nos calculs, le prix ne représente aujourd'hui que la moitié intérieure de sa valeur. Une telle performance relève aujourd'hui du jury actuel. Les derniers lauréats du prix Félix Houphouët Boigny de l'UNESCO semble constituer la principale inquiétude. Les données fournies sur le lauréat français François HOLLANDE laissent apparaître un déséquilibre « moral et politique » entre le Français et l'Ivoirien. L

'Homme d'Etat ivoirien était patient et prudent. Et il a su en faire bon usage durant toute sa carrière politique. C'est pourquoi, il faut reconstituer le jury qui aura une autre tendance, avec une spécificité inattendue : des chefs traditionnels africains, qui ont joué un rôle important dans la cohésion pacifique dans leurs régions, et aussi les leaders des communautés religieuses qui ont opté en Europe, en Asie, pour la réalité sociologique : l'amour, le rassemblement... Ce rituel donnera une autre dimension à l'origine du concept et de la pensée de Félix Houphouët Boigny, la véritable solution de refaire le jury. Un jury qui pense à protéger une exception africaine et ivoirienne : Félix Houphouët Boigny.