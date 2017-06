Afrique de l'Ouest: Promotion de la nutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre

Le séminaire parlementaire inter-régional sur la nutrition placé sous le thème : «Promouvoir la nutrition infantile en Afrique de l'Ouest et du Centre» a pris fin, le jeudi 29 juin 2017, à Ouagadougou. Les participants se sont engagés pour la mise en œuvre du suivi et du contrôle de la législation en faveur de la nutrition.

Après trois jours (27 au 29 juin 2017) d'échanges sur la promotion de la nutrition de la mère et de l'enfant en Afrique de l'Ouest et du Centre, les parlementaires ont fait des recommandations. Ils se sont engagés à inscrire la nutrition dans un cadre législatif en veillant à ce qu'une part suffisante du budget soit affectée aux programmes de nutrition. Ils ont décidé de mettre leur pouvoir de contrôle à profit, pour exiger des gouvernements des comptes sur la mise en œuvre des lois et des politiques existantes favorables à une nutrition optimale des enfants.

La sensibilisation, l'élaboration de mécanismes parlementaires en faveur de la nutrition, la coordination et la coopération avec d'autres acteurs (Société civile, les institutions..), font également partie de leurs engagements. Il s'agit concrètement pour les parlementaires d'accorder, par exemple, une priorité à l'amélioration de la mise en œuvre, du suivi et du contrôle du code international de commercialisation des substituts du lait maternel et à la mise en œuvre d'une législation sur la protection de la maternité. La lutte contre le fléau de la suralimentation ou du surpoids par l'adoptant d'une réglementation exigeant l'étiquetage nutritionnel, l'enrichissement des aliments, l'octroi de subventions aux produits alimentaires bénéfiques à la nutrition... sont autant d'actions fortes à mettre à l'agenda des élus du peuple.

Les organisateurs de la rencontre que sont le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), Alive Thrive, l'Union inter-parlementaire (IPU) se félicitent de cette réunion. Pour la représentante-résidente de l'UNICEF au Burkina Faso, Anne Vincent, la lutte contre la malnutrition passe par une approche multisectorielle. Selon elle, la rencontre a permis aux participants de comprendre que la nutrition est une question de développement et il faut des actions fortes de la part des décideurs pour changer la donne. Selon l'UNICEF, un million d'enfants de moins de cinq ans meurent de maladies liées à la malnutrition dans les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Selon la direction de la Nutrition, au Burkina Faso par exemple, un enfant sur trois souffre de retard de croissance dû à la malnutrition. Soit près d'un million. A entendre le principal initiateur, Noël Zagré, conseiller régional de l'UNICEF en nutrition pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, une étape importante vient d'être franchie avec ces engagements. « Il s'agit pour eux, à cause de leur position, d'influencer les décisions aussi bien au niveau des électeurs qu'au niveau de l'exécutif », a dit M. Zagré.

Pour la présidente du réseau des parlementaires ivoiriens pour la nutrition, Mondeny Diomandé, la sensibilisation doit être de mise à tous les niveaux en Côte d'ivoire. « Nous allons chercher à connaître l'utilisation qui est faite du budget colossale de 266 milliards de FCFA alloué aux différents secteurs touchés par la nutrition», a-t-elle déclaré. Parmi les participants, il y avait le député burkinabè Marie Rose Ouédraogo. « Nous allons faire un plaidoyer pour la relecture de la loi concernant les impôts sur les aliments pour les femmes et les enfants, d'une part et, pour l'allocation de financement conséquent à la nutrition d'autre part », a-t-elle confié. Et cela, dès la session prochaine en octobre.