Ile Maurice: Guito Lepoigneur - «Certains ont voulu cacher le rapport intérimaire»

Le rapport intérimaire de la commission Parry ayant été rendu public par son leader et chef de file de l'opposition, Xavier-Luc Duval, Guito Lepoigneur, député, dit vouloir mettre «bon ordre» au sein de l'industrie hippique. Mafia, GRA, Fixed odds betting, Turf Authority... Autant de sujets abordés par le porte-parole et responsable des sports au sein du PMSD dans cette interview.

Comment se fait-il que le rapport intérimaire de 2015 sur les courses hippiques soit réapparu comme par enchantement entre les mains du PMSD ?

Je suppose qu'il y avait du cover-up dessus. Certains ont voulu cacher le rapport intérimaire afin de protéger leurs copains. Je ne vais pas citer de noms. On a essayé de cacher le rapport volontairement parce que certains politiques ont des connexions douteuses. Xavier (NdlR : Xavier-Luc Duval) était à la recherche de ce rapport depuis un moment. Celui-ci n'est pas apparu par enchantement. On est allé le chercher. Il s'agit d'un document authentique qui mérite qu'on s'y attarde. Au PMSD, on souhaite y voir plus clair.

Reste que le PMSD était déjà au courant de certaines pratiques douteuses au sein de cette industrie. Il y a notamment eu le rapport Rault qui en faisait état. Pourquoi s'offusquer maintenant alors que le PMSD n'a rien fait lorsqu'il était au pouvoir ?

Je ne peux vous répondre là-dessus. Je n'étais pas là lorsque le rapport Rault avait été rendu public. On parle de 30 ans de cela. Puis, ce n'est pas parce que certains n'ont pas bronché à l'époque qu'il faut en faire de même aujourd'hui. Le rapport Parry était l'un de nos dossiers les plus brûlants lorsque nous sommes allés dans l'opposition. On voulait faire de ce rapport notre cheval de bataille. On voulait le rendre public. C'est chose faite. Le PMSD a rendu le rapport public, prenant de court les gens qui voulaient l'enterrer.

Y a-t-il une mafia au sein de l'industrie hippique selon vous ?

Le rapport le dit. Je le pense aussi. J'ai déjà été membre d'écurie. Je ne suis pas un néophyte. Un bookmaker ne peut être aussi un propriétaire de chevaux. Soit vous êtes opérateur de betting, soit vous êtes propriétaire. Vous ne pouvez être les deux. Je sais qu'il y a des prête-noms. Le MTC devrait traquer ces gens-là. Ce sont eux qui viennent mettre du désordre. Si vous êtes bookmaker, vous ne pouvez avoir des chevaux qui courent sur le nom de vos parents et enfants.

Qu'est-ce que le PMSD propose pour justement combattre la mafia au Champ de Mars ?

Je vais parler en mon nom à ce sujet. Il faudrait éliminer le fixed odds betting. Cela va aider à assainir la situation. Il y aurait moins de courses truquées. Fini les combines des uns et des autres. Il faudrait aller sur le Tote Betting. Il faudrait éliminer tous les bookmakers. Le MTC représente les courses à Maurice ? Pourquoi ne gère-t-il pas son Tote System ? Qu'il le fasse ! Il faudrait aussi que les propriétaires ne puissent pas avoir des chevaux dans différentes écu-ries. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une liste exhaustive. En tout cas, on veut mettre bon ordre.

Selon le rapport Parry, le mar-ché des paris illégaux est si conséquent qu'il devance même celui des opérateurs légaux. Une somme de Rs 800 millions annuellement a été avancée. Que compte faire le PMSD pour venir à bout de ce mal ?

Il faudrait donner plus de pouvoir à la police des jeux. Ce n'est pas seulement un effet d'annonce. On va donner plus de moyens à cette police pour aller débusquer les opérateurs de paris illégaux. Il faudrait aussi que les gens soient plus responsables. Ils n'aident pas l'industrie en tournant le dos aux opérateurs légaux.

Le PMSD serait-il pour la création d'une Turf Authority en vue de gérer l'industrie hippique ?

Oui ! Les choses ne sont pas bien comme elles sont. On le sait au PMSD ! Il faudrait avant toute chose trouver la bonne personne pour mettre à la tête de cette institution. Surtout pas des nominés politiques. Si on veut que ça marche, il faut nommer des gens intègres et des professionnels. Si on donne des pouvoirs aux brebis galeuses afin de juger d'autres brebis galeuses, on n'est pas sorti de l'auberge. Il peut avoir un changement dans le bon sens seulement si cette logique est respectée.

Que pensez-vous des ingérences répétitives de la GRA dans les affaires du MTC ?

C'est très politique tout cela. Je peux toutefois vous dire qu'il y a pas mal de critiques au sein même du gouvernement à ce sujet. L'autorité des courses hippiques de Maurice devrait être une division légale indépendante de la GRA. Ce, avec la composition comme annoncé dans les recommandations du rapport Parry.

Quid des mesures budgétaires présentées par le Premier ministre et ministre des Finances Pravind Jugnath visant à réguler les paris à Maurice ?

Comment mettre en oeuvre cela ? Je n'ai pas trop compris ce que le gouvernement veut faire. Je pense qu'ils n'ont rien préparé de concret sur la chose. Comment empêcher quelqu'un de jouer plusieurs fois Rs 2 000 ? Puis, je trouve que la limite est trop faible.

Vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie hippique apporte beaucoup d'argent au gouvernement à travers la taxe. Cela dit, les gouvernements qui se sont succédé ont très peu fait pour aider le MTC à relever les nombreux défis auxquels il a dû faire face ses dernières années...

Le MTC est certes un club privé, régi par ses propres rules and regulations, mais les courses sont un sport national. Pourquoi ne pas emboîter ce qui se fait dans les casinos ? Que le gouvernement soit partie prenante dans les courses de chevaux. Qu'il investisse dans les infrastructures. Il y un gros potentiel en termes de revenus et de création d'emplois. Pour cela, il faudrait revoir pas mal de choses, dont la création d'une Turf Authority ou encore changer le statut du club d'entité privée à publique. Ce sport risque de disparaître si le gouvernement continue à considérer le MTC comme une vache à lait.