Madagascar: Kidnapping de ressortissants « karana » - Emmanuel Macron interpelle Hery Rajaonarimampianina

Le numéro Un d'Iavoloha a tenu à rassurer le président et le peuple français.

Les questions de la coopération entre les deux pays, la situation des îles éparses, les crises cycliques qui frappent la Grande Ile depuis l'indépendance. Ce sont entre autres, les sujets évoqués durant la rencontre entre le président Hery Rajaonarimampianina et son homologue français Emmanuel Macron qui s'est tenue mercredi dernier au Palais de l'Elysée. Interviewé par nos confrères de la RFI, le numéro Un d'Iavoloha a annoncé que les affaires de kidnappings de ressortissants « karana » ont également été évoquées durant la rencontre.

Depuis le début de cette année, plusieurs opérateurs économiques indopakistanais d'origine française ont été enlevés et n'ont pu recouvrer la liberté qu'après paiement de rançons s'élevant parfois à plusieurs milliards d'Ariary. En quelque sorte, le président français a profité de cette entrevue à l'Elysée pour interpeller son homologue malgache. Au mois de mai dernier, Jean-Hervé Fraslin, Vice-président du Conseil consulaire des français à Madagascar et Conseiller élu à l'Assemblée des français à l'étranger pour la circonscription de l'Afrique centrale, australe et orientale a déjà interpellé les autorités malgaches par rapport à ce fléau, en proposant notamment la désignation d'un Procureur référant qui sera en relation avec le Parquet de Paris pour coordonner les enquêtes.

« Gros poisson ». De son côté, le président Hery Rajaonarimampianina a tenu à rassurer son homologue et le peuple français. « Depuis deux semaines, des dispositions que nous avons prises ont donné leurs résultats », a-t-il annoncé. Une allusion certainement aux caméras de surveillance qui ont été installés dans le centre ville dans le cadre de la célébration de la fête nationale.

Pourtant, même si Tsimbazaza se trouve à quelques centaines de mètres seulement du stade de Mahamasina, il était impossible pour les forces de l'ordre d'identifier celui qui a déposé une grenade offensive sur le parking du ministre Roland Ratsiraka au Ministère du Tourisme. « On a commencé à démanteler les réseaux de ces kidnappings », a également soutenu le numéro Un d'Iavoloha. Une déclaration que certains observateurs considèrent comme un « mensonge d'Etat ». Certes, aucun cas d'enlèvement de ressortissant « karana » n'a été relevé ces dernières semaines. Nul n'ignore pourtant que jusqu'ici, aucun « gros poisson » n'a été arrêté.

Questionné sur une éventuelle coopération judiciaire entre la France et Madagascar, Hery Rajaonarimampianina a déclaré que « cette option est très possible et très envisagée ». « Nous étions en train de voir comment on irait beaucoup plus loin dans ce qui se fait déjà, et dans ce qu'on pourrait faire par rapport à ces coopérations d'ordre judiciaire, policière et tout cela », a-t-il annoncé. Avec la réforme de la sécurité et le transfert d'un budget colossale aux trois départements ministériels concernés par la question sécuritaire, l'on s'attend désormais à un meilleur résultat par rapport au phénomène kidnapping.