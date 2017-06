Ile Maurice: Drogue - Jackarie Bottesoie raconte la «ruse utilisée» par Me Gulbul

Nouveau témoignage qui vient accabler Raouf Gulbul. Joseph Jackarie Bottesoie, un Quatre-Bornais qui a dans le passé été condamné pour trafic de drogue, est lui aussi venu incriminer l'avocat devant la commission d'enquête sur la drogue, jeudi 29 juin. Cela suivant l'audition de Parwiza Jeeva, la veille.

Joseph Jackarie Bottesoie, ancien footballeur du Scouts Club, a affirmé que Me Raouf Gulbul, qui a été son avocat de 2001 à 2003, avait tenté de lui faire rétracter ses allégations contre Rajen Velvindron. Celui-ci purge une peine de 30 ans à la prison de Beau-Bassin pour trafic de drogue. En échange, Rs 5 millions lui avait été promises. Sauf qu'il a refusé la proposition, avant de dénoncer l'avocat par le biais de lettres envoyées à plusieurs instances dont le bureau du Directeur des poursuites publiques.

Le témoin a expliqué que la ruse utilisée par l'avocat pour l'appâter était de lui faire croire qu'il risquait une peine de 45 ans s'il ne se rétractait pas. Alors que, dans le cas contraire, il obtiendrait une peine minime. Il rejoint ainsi les propos de Parwiza Jeeva dans son audition faite la veille.

Cover-up

La commission d'enquête sur la drogue compte bientôt convoquer le principal concerné. Le président de cette instance et ses assesseurs se penchent également sur la possibilité qu'il y ait eu une tentative de cover-up à la suite des enquêtes initiées en 2003 et 2010. Soit après les premières allégations de Joseph Jackarie Bottesoie et de Parwiza Jeeva.

En 2003, le juge Caunhye avait initié une enquête mais il n'y aurait pas eu de suite. En 2010, Parwiza Jeeva avait déclaré, sous serment, qu'elle avait changé sa version des faits à la demande de Me Raouf Gulbul. Le cas avait été référé au DPP mais une fois encore, il n'y a pas eu de suite.

Extrait de l'audition devant la commission drogue

Comment avez-vous retenu les services de Me Raouf Gulbul?

Joseph Jackarie Bottesoie (J.J.B): C'est ma sœur qui avait fait les démarches lorsque j'étais en cellule au poste de Quatre-Bornes. Ensuite Me Raouf Gulbul m'a rencontré là-bas.

Comment de la drogue s'est retrouvée en votre possession ?

C'est un dénommé Rajen Velvindron qui m'avait donné de la drogue pour la garder.

Vous avez écrit une lettre contre votre avocat. Pourquoi ?

Me Raouf Gulbul était venu me voir. Il m'a dit d'accepter Rs 5 millions et, en retour, de me rétracter concernant les allégations que j'avais faites contre Rajen Velvindron. «Li dir moi fer ene demars al réflési lor la.» C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire la lettre pour dénoncer cette démarche.

L'avez-vous rencontré à nouveau ?

J'ai refusé de le rencontrer. Malgré cela, il a insisté et «li ti vinn guet mwa 8h gramatin» mais je n'ai pas accepté.

N'y avait-il pas d'autres avocats qui sont venus vous voir ?

Si, il y a avait un autre avocat, Coomara Payendee. Il m'a posé des questions sur mon procès.

Apres j'ai su que son intention était de protéger Rajen Velvindron. Il m'a demandé d'accepter les charges.

Une enquête a été ouverte à la suite de vos allégations. Que s'est-il passé par la suite ?

Je ne suis pas au courant. Je n'ai pas eu de retour.