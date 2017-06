Madagascar: Hippisme - Le GP de l'Indépendance à L'Oiseau Bleu

L'Oiseau Bleu s'offrit le Grand Prix de l'Indépendance avec l'aide de Nicot Ramiliarimanga.

S'il s'agissait de confirmer sa grande forme et de montrer par la même occasion qu'il n'a plus d'adversaire à sa taille, alors L'Oiseau Bleu sous la poigne d'un Nicot Ramiliarimanga en état de grâce, a bel et bien réussi son pari en s'offrant, avec la manière qui plus est, le Grand Prix de l'Indépendance disputé dimanche à l'hippodrome de Mahazina devant une foule des grands jours.

En fait, L'Oiseau Bleu n'a jamais été inquiété durant les 2000 m de l'épreuve que par Mascotte de Star puisque les autres favoris, notamment, Nabab bien qu'ayant bénéficié de la monte de Patrick Rakotoarivelo et surtout Kathy Pleasure sous la selle d'Eric Ravelonjanahary ont été très en retrait pour des raisons qu'on ignore.

Mais c'est tant mieux pour Nicot Ramiliarimanga qui a annoncé la couleur dès la première course en conduisant vers la victoire Hejerenasoa.

Le jockey Gil Chézard Ralaivonitsara réalisa lui aussi le doublé de la journée avec Noblesse de Carmen à la deuxième course et Lutteur d'Or lors de la troisième course.

Jean Baptiste Rakotohanja s'imposa à la quatrième course avec Koldikova.