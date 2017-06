Congo-Brazzaville: Elections législatives - Des favoris et des duels attendus

La direction générale des Affaires électorales a affiché le 28 juin les listes des candidats par circonscription électorale pour le scrutin législatif du 16 juillet.

On y trouve des candidats partants dont la tâche est facilitée parce que seuls dans leurs circonscriptions électorales. D'autres par contre feront face à deux ou trois concurrents. Cependant, des duels sont attendus dans les circonscriptions où l'on trouve non seulement plusieurs candidatures mais également des candidats de taille.

En attendant d'éventuels désistements, le compte est le suivant. Circonscriptions électorales ayant une seule candidature : Mpouya (Raymond Zéphirin Mboulou) ; Ongogni (Jean Jaurès Ondelé) ; Betou (Fernand Sabaye) ; Sibiti 1 (Clément Mouamba) ; Makoua (Firmin Ayessa) ; Ntokou (Théodore Ikiemou) ; Madingou 2 (Ndiki Christophe) ; Owando 2 (Gilbert Ondongo) ; Tchikapika (Jean Jacques Bouya) ; Talangai 4 (Faustin Elenga) ; Makotimpoko (Ondzé née Ngambolo Bernadette) ; Gamboma 1 (Hugues Ngouelondelé), Makabana (Pierre Mabiala).

A côté de ces "admis" d'office si l'on peut le dire, il y a des circonscriptions électorales sans enjeu : Oyo, Denis Christel Sassou N'Guesso face à Guy Bayonne Bafouana (indépendant) ; Mossaka, Oscar Otoka face à Jean Michel Bokamba Yangouma ; Mbomo, Léon Alfred Opimbat et Fred Fortuné Itady ; Kintelé, Mensah née Sassou Nguesso Stella opposée à Urbain Basile Ngampio ; Claudia Sassou Nguesso et Bokatola Dzeléké à Talangai 5 ; Kindamba, Isidore Mvouba face à un indépendant ; Louise Marie Tono face à trois candidats indépendants à Epena ; Henri Djombo contre Jean Louis Kopondia à Enyelé ; Denis Auguste Marie Gokana affrontera Juslain Mvoussa à Boundji.

Par contre, les véritables duels seront attendus dans plusieurs circonscriptions électorales, notamment à Dongou où Mania Venance affrontera Guy Patrice Gondzia du Club-2002 Pur et trois autres candidats ; à Impfondo, Alain Moka sera face à trois candidats dont Clotaire Maniolo du Club-2002 Pur ; à Ouesso 1, Accel Arnaud Ndinga Makanda affronte trois autres candidats ; Léonidas Carrel Mottom Mamoni, pour la première fois, aura fort à faire avec deux autres candidats ; à Pokola, Albert Mbouma sera face à six autres candidats.

Dans le chapitre des probables duels attendus, René Dambert Ndouane compte rempiler face à trois candidats dont Alain Mindzazé de l'Upads. Joseph Kignoumbi Kia Mboungou à Sibiti 2 se disputera le siège avec deux candidats dont Jean Flavien Mabiala du PCT. Il en est de même de Pascal Tsaty Mabiala qui sera face à deux autres candidats parmi lesquels Marcel Koussikana du RMP.

Autre titre des surprises, Marcel Kalla du PCT et Paul Marie Mpouelé vont solliciter les suffrages des populations de Mabombo dans la Bouenza. Le duel sera rude à Madingou 1 et Nkayi où Placide Moudoudou sera face à quatre candidats et Michel Bidimbou affrontera neuf candidats dont Alphonse Bidounga de l'Upads. A Dolisie, Juste Bernadin Gavet sera face à quatre candidats dont Sylvain Jeremy Lissouba.

Les duels sont prévisibles également dans la Cuvette Ouest. A Ewo 1, Régis Ayayos et Aimé Ange Bininga ; Ewo 2, Asie Dominique de Marseille et Alexandre Aloumba ; Thierry Hobié et six candidats à Kellé ; Serge Hubert Mouelé face à trois candidats à Mbama; Okoyo, Saturnin Otsaleyoua, Jean Daniel Ovaga et Martin Oyali.

Il en est de même du département du Pool. Kinkala 1, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes et Andréa Carole Sassou Nguesso ; Kinkala 2, Guy Brice Parfait Kolelas compte rempiler face à quatre candidats ; Vindza, Aimé Emmanuel Yoka et Jean Paul Matsima ; Mbanza Ndounga, le journaliste Joachim Mbanza face à Bernard Tchibambelela ; Boko, Marie Jeanne Kouloumbou a aussi fort à faire face à neuf candidats ; Mindouli, Chris Antoine Walembault et Yvonne Adelaide Mougany.

Notons qu'il y a quelques duels à Brazzaville, notamment à Ouenzé 1, Juste Désiré Mondelé contre quatre candidats dont Silvère Maixent Massa ; Euloge Landry Kolelas face à huit candidats à Makelekelé 1 ; Jean Claude Ibovi et Clesh Emma Atipo dans la deuxième circonscription électorale de Talangai ; Bertille Nefer Ingani sera face à six candidats à Moungali 2. Il en est de même de Hellot Matson Mampouya dans la troisième circonscription électorale de Makelékelé.