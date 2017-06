Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite directe Ligue 1 - AC Léopards conserve son avance sur Cara

Encore une fois de plus l'une des accélérations de Junior Makiessé a mis les Fauves à l'abri pour le troisième but inscrit vers la fin de la partie par Héritier Ngouelou. Le leader ayant réussi à maintenir son avantage de quatre points peut désormais se concentrer sur la Coupe du Congo. L'AC Léopards est attendu ce dimanche à Owando en vue d'affronter l'AS Otoho dans le cadre des quarts de finale aller de la Coupe nationale. Cara, quant à lui, se déplacera à Pointe-Noire pour y affronter La Mancha.

Les Aiglons ouvraient le bal de la 24e journée devant les Jeunes Fauves. Après une défaite et un nul, le Cara a repris confiance en battant les jeunes de Dolisie 3-0 grâce à Mboungou, Nkaya et Kimfounia. Les Aiglons revenaient alors à une unité de l'AC Léopards avant de mettre une énorme pression sur les Fauves du Niari qui affrontaient dans les heures qui suivaient l'Interclub. Mais l'issue de ce match n'a pas arrangé les affaires de Cara. Les Léopards de Dolisie entament clairement mieux la rencontre en ouvrant le score par Koné en première minute.

