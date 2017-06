Ile Maurice: Après une polémique Mr love se refait une virginité

L'interprète de Touss Sali n'a pas manqué de remercier ses fans. «Vraiment, mo pa ti atan ki sa kantité dimoun la ti pou like sa santé la, mais ça me touche au plus profond de mon cœur kan mo lir sak messaz... Bientôt l'album et le grand concert en préparation... Mersi Bondié kinn donn mwa kouraz fer fass ban moman difisil et nou rétourné #EnkorPliFor».

À 18 heures, jeudi 29 juin, la vidéo avait recueilli plus de 96 000 vues, 468 partages et 263 commentaires. Des commentaires de fans qui ont témoigné leur soutien à Mr Love. Parmi eux, «nou pa pou laiss twa tombé... solda reste solda», «zot ti krwar Mr Love inn mor mé fer koné ki Mr Love inn résusité ek sa sok zot pou gagné la tiouuu», «on est avec toi jusqu'au bout», «Dan la Bible mem dir nou nul n'est parfait sur la terre. Mo frer, fodé pa ou mélanz lavi profesionel ek lavi privé», ou encore «j'ai hâte d'être au 2 septembre (NdlR, date à laquelle est prévu le concert de Mr Love).»

«Mo pa pou kilé, non mo pa pou kilé.» Ce sont là les premières paroles de la nouvelle chanson (d'amour) de Mr Love, Ludovic Lamarque de son vrai nom. Une chanson qui survient quelques jours après que des photos dénudées du chanteur ont été diffusées sur un réseau social. Mr Love a posté un clip vidéo sur sa page Facebook, mercredi. Et depuis, les commentaires n'ont cessé de pleuvoir.

