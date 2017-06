Guinée Equatoriale: Procès Obiang - La défense sommée de s'expliquer sur les fuites dans le dossier

Effarée par la réponse, la présidente lance : « C'est vous qui avez remis le dossier d'instruction et l'ensemble des procès-verbaux ? » L'avocat équato-guinéen comprend un peu tard qu'il vient de commettre une bourde et il lâche : « C'est l'ambassade de France qui l'a transmis et je ne sais pas ce qu'il y a dans ce dossier ».

La situation est totalement inédite, elle est même invraisemblable. L'entier dossier de la procédure pénale s'est retrouvé entre les mains des juges de la Guinée équatoriale, le 12 juin 2017. Et s'appuyant sur ce dossier, ils ont rendu un jugement qui indique qu'aucun délit n'a été commis à Malabo et que les juges parisiens ont instruit cette affaire à charge.

