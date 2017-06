Bénin: Scandale financier au pays - ICC-Services n'avait pas d'agrément

Pour Gustave Anani Cassa, avocat de clients spoliés, peu nombreux à se faire représenter, la culpabilité des accusés est démontrée : « Je suis convaincu que les faits sont avérés, s'agissant de l'escroquerie et bien d'autres chefs d'accusation. Nous laisserons quand même le soin à la cour et à ses jurés d'apprécier une fois qu'on aura plaidé ce dossier ».

Au Bénin, le procès ICC-Services continue ce vendredi. ICC-Services était une structure illégale de collecte et de placements d'argent qui promettait des taux mirobolants, jusqu'à 160% par an. Des milliers de Béninois ont perdu leurs économies lorsque le scandale a éclaté en 2010. Les dix accusés ont été entendus ce jeudi par la cour d'assises de Cotonou. Les débats ont tenté de faire la lumière sur les faits d'escroquerie avec appel au public et exercice illégal d'activités bancaires et de microfinance.

