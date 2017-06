Madagascar: Promotion de la redevabilité - Un guide des citoyens en gestation

Les organisations Liberty 32, l'ONG Tolotsoa, le Centre Européen d'Appui Electoral et le Center for Creative Leadership (CCL) - réunis par et autour du projet « Redevabilité à Madagascar : de la théorie à la pratique » - projettent de créer un guide des citoyens sur la redevabilité.

Selon les explications reçues, le but du guide en question ne visant pas uniquement les citoyens n'est autre que « le renforcement de capacités de ceux-ci », d'une part, et « l'obligation des dirigeants de rendre des comptes », d'autre part. En d'autres termes plus précis, il s'agit d'une implication des citoyens dans la gouvernance locale.

13 initiatives. Toujours dans cette perspective, 13 initiatives ont été sélectionnées suivant la procédure d'appel à soumission de projet lesquelles sont les produits des 112 jeunes bénéficiaires d'un programme de renforcement de capacités dispensé par le consortium. Huit d'entre elles se focalisent sur la redevabilité et cinq sur la lutte contre la corruption. Les impacts de ces initiatives se produiront sur les cinq régions cibles où sont issus les 112 jeunes, en l'occurrence, Analamanga, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Haute Matsiatra et Boeny. A titre de rappel, le projet « Redevabilité à Madagascar : de la théorie à la pratique » est financé par l'Ambassade des Etats-Unis à hauteur de 250 000 dollars et dure un an - à partir du 8 décembre dernier, date de sa création - « promeut la redevabilité et la participation citoyenne à la vie publique », selon les explications reçues.