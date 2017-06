Madagascar: Ministre japonais KentaroSonoura - Pour un Océan Indopacifique libre et ouvert

De prime abord, le diplomate a exprimé ses mots de compassion et de condoléances aux victimes du cyclone Enawo qui a ravagé le pays en mars dernier causant d'énormes dégâts tant humains que matériels. Le ministre délégué japonais a ensuite présenté «la stratégie pour un Océan Indopacifique libre et ouvert». Cette idée de relier et rapprocher les deux océans, pacifique et indien, pour la stabilité et la prospérité de l'ensemble de la région a été proposée par le Premier ministre Shinzo Abe lors de la TICAD VI à Nairobi en août dernier.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.