Guinée: Formation de 40 Cadres du Ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire

Dans le souci de renforcer les capacités opérationnelles des cadres du MVAT en topographie, 40 cadres de la Direction du domaine et de cadastre (DOCAD), de la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (DATU) et des Direction régionales de N'Nzérékoré, de Kankan, de Labé, et de Kindia ont reçu pendant 30 jours une formation en LEICA TS02 Flexible Plus.

Le LEICA TS02 Flexible Plus est une station totale aussi appelé tachéomètre électronique. C'est un théodolite électronique qui mesure les angles et les distances en utilisant un faisceau laser de précision. La station est aussi équipée de mémoires utiles pour exécuter des programmes, pour enregistrer les mesures, les coordonnées, des points et des lignes.

Les stations totales remplacent les anciens théodolites ou niveaux optiques. Cette station totale peut prendre une lecture en moins de 5 secondes et mesurer une distance de près de 3km alors qu'avec un niveau optique, une lecture peut facilement prendre plus d'une minute et la distance limitée à moins de 150 m.

La station LEICA TS02 Flexible Plus mesure l'angle horizontal de la lunette sur le plateau par rapport à une ligne de référence et l'angle vertical de la lunette par rapport au plan horizontal. Il mesure aussi et c'est sa principale qualité, la distance entre un prisme de réflexion et l'axe verticale de la lunette au moyen d'un rayon laser en mesurant le temps de parcours du rayon. Un utilisant la trigonométrie, le tachéomètre peut convertir ces données en coordonnées cartésiennes (X, Y, Z) ou en coordonnées cylindriques (angle, distance, élévation).

Cette station ultramoderne devient ainsi un outil incontournable pour les cadres du MVAT qui ont pour mission de faire des aménagements, d'identifier et de protéger les propriétés foncières des personnes physiques et morales (Etat) en Guinée avec une grande précision. Elle permettra de diminuer les différents conflits fonciers entre les citoyens d'une part et entre les citoyens et l'Etat d'autre part sur toute l'étendue du territoire national.

A la fin de la formation des Attestations de satisfaction ont été remises aux participants par le Ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire Monsieur Loussény CAMARA. Les Directeurs régionaux ont été équipés d'une station LEICA TS Flexible Plus, un GPS de type Garmin et un Ordinateur Portable de type HP pour travailler désormais dans les régions avec précision. Le Directeur régional de l'habitat de Labé, Mr KABA, au nom de toutes et tous les participants a exprimé sa satisfaction et, ensuite remercié le Ministre, Monsieur Loussény CAMARA et tous ceux qui sont porteurs de cette initiative.