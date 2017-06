Afrique: Tropiques - Une zone en première ligne face aux défis du changement climatique et du développement durable

Le second semestre s'annonce chargé pour les athlètes malgaches en compétition internationale. La… Plus »

Selon la même source, les tropiques comptent pour environ 80% de la diversité biologique et pour une bonne partie de la diversité linguistique et culturelle du monde. Près de 95% de la superficie des forêts mangroves et 99% des espèces de palétuviers se trouvent sous les tropiques. Avec environ 54% du stock mondial, ils disposent de la plus grande réserve d'eau douce renouvelable du monde.

Quoique plusieurs facteurs typographiques et géographiques contribuent aux variations climatiques à l'intérieur même des tropiques, de façon simplifiée, le climat est généralement marqué par la chaleur et des températures relativement stables ou variant très peu d'une saison à l'autre.

Les tropiques sont définis comme étant la région sur Terre qui se trouve près de l'équateur et qui s'étend approximativement entre le tropique du cancer et le tropique du capricorne. Ils représentent 40% de la superficie totale de la planète.

Les Nations Unies commémorent jeudi la première Journée internationale des tropiques désignée en 2016 par l'Assemblée générale afin de célébrer la diversité de cette zone et de sensibiliser l'opinion aux défis et enjeux auxquels elle fait face.

