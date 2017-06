Afrique: Bien-être - Investir dans la santé des enfants les pauvres est plus rentable, selon l'UNICEF

«Ce sont des nouvelles importantes pour les gouvernements qui œuvrent à mettre fin à tous les décès d'enfants», a déclaré M. Lake, soulignant qu'une approche axée sur la réduction des inégalités en matière de survie des enfants peut également aider à rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté. Lorsque des enfants sont en bonne santé, ils sont plus aptes à apprendre à l'école et à mieux gagner leur vie une fois adultes.

L'étude vient confirmer une hypothèse faite par l'UNICEF en 2010: malgré leur coût initial plus élevé, les dépenses supplémentaires effectuées en faveur des enfants les plus pauvres seraient compensées par de meilleurs résultats.

«La preuve est convaincante: investir dans les enfants les plus pauvres n'est pas seulement juste en principe, il est également juste dans la pratique - permettant de sauver plus de vies pour chaque dollar dépensé», a déclaré mercredi le Directeur exécutif de l'UNICEF, Anthony Lake, dans un communiqué de presse.

Une nouvelle étude du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) montre que les investissements en faveur de la santé et de la survie des enfants les plus démunis s'avèrent plus rentables.

