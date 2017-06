Cameroun: Coupe des confédérations - Moukandjo et Mabouka ratent le coche

L'ingénieur agronome que l'on ne présente plus, n'a pas été tendre envers un concept phare… Plus »

Déjà mené un but à zéro, le Cameroun a sombré finalement (1-3). Un résultat qui confirme l'élimination du champion d'Afrique de la compétition. Titularisé grâce à un concours de circonstance, notamment la blessure d'Amboise Oyongo Bitolo, Ernest Olivier Mabouka Massoussi n'a pas confirmé. Il rate ainsi la deuxième occasion de s'imposer au sein des Lions. Puisqu'il avait débuté la Can gabonaise comme titulaire au poste de latéral droit, contre les Étalons du Burkina Faso. Mais, sa prestation n'avait pas convaincu Hugo Broos, qui l'avait écarté pour la suite de la compétition, au profit de Faï Collins.

Ce qui n'est pas le cas de son coéquipier Ernest Olivier Mabouka Massoussi. Le latéral droit, bien que volontaire, a connu un tournoi difficile en Russie. Contre l'Australie, c'est lui qui commet la faute qui aboutit au penalty égalisateur, pour un score final d'un but partout. Ensuite, face à l'Allemagne, une faute du sociétaire du Msk Zilina en Slovaquie lui vaut une expulsion et contraint les Lions indomptables à jouer à dix.

C'est le jour et la nuit. Au soir du 5 février dernier, Benjamin Moukandjo brandit le trophée de la Can, dans un stade de l'Amitié de Libreville en ébullition. Quatre mois plus tard, le capitaine des Lions indomptables connait un tout autre sort en Coupe des confédérations Russie 2017. Dimanche dernier à Sochi, après une troisième prestation terne, l'attaquant confie son brassard à Vincent Aboubakar et laisse sa place à Karl Toko Ekambi, alors que le Cameroun joue ses dernières minutes dans la compétition contre l'Allemagne. Ainsi, la Coupe des confédérations qui aurait été une occasion pour Benjamin Moukandjo de montrer toute l'étendue de son talent devant les recruteurs des grands clubs, s'est transformée en fiasco.

