Cameroun: OAPI - La création d'une cour commune de justice se précise

Réuni à Yaoundé ce 29 Juin 2017, plusieurs experts en propriété intellectuelle à l'instar du Pr Michel Vivant (sommité mondiale) se sont penchés sur l'application du nouvel acte modifiant l'accord de Bangui et ratifié par les Etats membres. En ligne de mire la mise sur pied d'une Cour Commune de Justice.

Ratifié actuellement par 17 Etats membres, l'accord de Bangui qui a pris effet en 1962 est à sa 3e modification. Ayant eu des améliorations en 1977, 1999, c'est la dernière du 15 Décembre 2015 qui vient voir une évolution conséquente du travail de protection intellectuelle qu'effectue l'OAPI.

Pour l'un des conférenciers à savoir Dr Maurice Batanga si « l'accord de Bangui est pour l'OAPI ce que la constitution est pour un Etat », ses différentes modifications jusqu'ici actées par les Etats membres vont permettre de s'arrimer avec les mutations mondiales actuelles en matière de propriété intellectuelle. D'après le Dr EDOU EDOU Paulin, Directeur General de l'OAPI, en instituant cette cour de justice, l'OAPI renforce sa capacité à gérer les contentieux et impose ses décisions applicables dans touts les Etats membres. Avant la mise sur pied prochaine de cette Cour de Justice, il a toujours existé une commission supérieure de recours. Avec à sa tête le très expérimenté Amadou Mbaye Guisse, Magistrat à la Cour Suprême du Sénégal, cette commission aura tout de même jusqu'ici réussi le pari de trancher les litiges portés devant elle.

Comme autre innovation à noter de cet accord de Bangui modifié, existe le suivi via les nouvelles technologies de l'information et de la communication des procédures et dossiers déposés pour l'obtention des brevets, etc. Ainsi et pour mieux comprendre, la nouvelle révision de l'accord de Bangui va permettre dans un futur très proche à plusieurs demandeurs de désormais suivre leur dossier en ligne. Sur ce cas précis, Dr Paulin EDOU EDOU ajoutera que l'OAPI a fait « une nouvelle acquisition de logiciel qui nous permet en ce moment de faire des migrations nécessaire pour qu'en fin d'année tout soit prêt pour de nouveaux travaux et un traitement plus transparent des dossiers ». En plus de cela, cette dextérité dans le traitement des demandes facilitera les procédures d'opposition qui n'étaient jadis pas évidente.