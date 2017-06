Ile Maurice: Comptes nationaux - Statistics Mauritius table sur une croissance de 3,7 %

Idem pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui sera appelé à croître à 4,7 % cette année en se basant sur des arrivées touristiques de 1 350 000. D'autres secteurs comme les TCIs, les services financiers ou encore les activités professionnelles et scientifiques devraient apporter quelques points de croissance.

Statistics Mauritius (SM) revoit à la hausse son estimation de croissance cette année à 3,7 % (prix de base). Ce qui constitue légèrement une hausse par rapport à sa projection de l'année dernière (3,6 %). MCB Focus et la Banque de Maurice ont projeté chacune la croissance à 3,8 % (prix de base et de marché) cette année. Alors que l'agence de notation FitchGroup a prévu une baisse de croissance, soit à 3,1 % pour la même période. Aux prix de marché, le pays croîtrait ainsi à 3,9 %, selon les statisticiens.

