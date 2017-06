Ile Maurice: Me Raouf Gulbul - «Ce que Parwiza Jeeva a dit ne tiendra pas en cour»

«Nous sommes dans un État de droit. Il y a des institutions qui mènent des enquêtes. Laissons-les faire leur travail. La dernière fois que j'ai rencontré Peroomal Veeren à la prison par rapport à son procès, c'était en février 2010. Tout cela est vérifiable dans le livre des prisons.» Propos de Me Gulbul suite à la polémique l'entourant dans le cadre de l'audition de Parwiza Jeeva, la «fiancée» du trafiquant Peroomal Veeren devant la commission d'enquête sur la drogue.

«Me Raouf Gulbul inn fer mwa sanz mo lenket. Linn dir mwa pa fer alégasyon kont Peroomal Veeren si mo pa anvi pass 45 ans dan prizon», avait déclaré la «fiancée» du trafiquant de drogue. Parwiza Jeeva avait ajouté que «Veeren ti dir mwa linn paye avoka Rs 450 000».

Que pense l'homme de loi des déclarations de Parwiza Jeeva ? «Tout ce qu'elle a dit ne tiendra pas devant une cour de justice», a déclaré Me Raouf Gulbul, catégorique.

Quid de la sécurité des membres de la commission ?

Alors que les témoignages s'accumulent contre Me Raouf Gulbul et des avocats proches du pouvoir, la question de la sécurité des membres de la commission en général et des enquêteurs en particulier se pose de plus en plus. Ainsi il semblerait que les enquêteurs de la commission comptent réclamer une protection policière pour eux et des membres de la commission.

Ailleurs, ceux qui s'attellent à démanteler un tel réseau impliquant des personnalités bénéficient d'une protection de l'État. Ici ce n'est pas le cas. Même le président de la commission a été vu marchant dans les rues de la capitale sans garde du corps. Ce qui pose la question de sécurité. Le complot évoqué confirme que la police devrait s'occuper non seulement des témoins ou ceux convoqués par la commission antidrogue, mais aussi et surtout de ceux qui font le travail de fourmi pour venir à bout de ce combat...