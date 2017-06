Ile Maurice: Statistiques - Les contraventions routières ont augmenté de 13 %

Les Cumulative Road Traffic Offences (CRTO), qui remplacent le permis à points, révèlent que 4 320 automobilistes sont concernés par plus d'une contravention. Pas moins de 258 conducteurs auraient récidivé 4 fois ou plus de 4 fois sur les routes. Un conducteur s'est même fait retirer son permis, selon les règles du CRTO.

En ce qu'il s'agit des excès de vitesse, le nombre de contraventions a explosé de 58 473 en 2015 pour atteindre 86 951 en 2016. Statistics Mauritius signale cependant que les Speed Cameras n'étaient pas opérationnelles entre le 1er janvier 2015 et le 5 septembre 2015. Ce qui peut expliquer la forte hausse quand on compare les chiffres avec 2016.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.