Angola: Basket-ball - L'équipe nationale de mois de 19 ans se rend en Egypte

Plus d'un million d'enfants dans tout le pays ont bénéficié au cours de la période 2012/2017… Plus »

La sélection a livré six matches de contrôle dans le pays avec des équipes seniors, après l'impossibilité du stage en Espagne, avec un slode de trois victoires et trois défaites.

L'équipe technique est également composée de Joaquim Pinto et José Pontes (entraîneurs adjoints), Augusto Manuel (médecin), Igor Cordeiro (physiothérapeute) et Daniel Neto (chargé des statistiques), alors que le vice-président Honorato Troso conduit la délégation.

Voici la liste des joueurs sélectionnés : Sílvio de Sousa, évoluant aux Etats-Unis d'Amérique, et Childe Dundão (Petro de Luanda), les champions d'Afrique de moins de 18 ans, Cristiano Xavier, Milton Valente, Celton Miguel, Tárcio Domingos, Geraldo Santos, Eric Amândio, Jonatão Ndjungu, Rifen Michael, Levy Miguel et Melvyn da Silva.

