Angola: Malange - Des millions d'enfants bénéficient du programme Jardin du Livre Infantile dans le pays

Le secrétaire d'État a poursuivi que cette édition comprenait le lancement de livres, les éditions de livres, la narration de contes traditionnels, l'initiation aux arts, les chansons, le dessin et les peintures, les conversations avec les anciens, la publication du livre gagnant du prix littéraire livre infantile édition 2017, intitulé "A princesa preguiçosa" (princesse paresseuse) et l'attribution du prix, entre autres.

Le responsable a ajouté que la commission nationale et provinciale, selon le contexte actuel du pays, avait programmé pour les quatre prochains jours, la réalisation simultanément sur tout le territoire national d'un ensemble d'activités axées sur le livre et la lecture.

Malanje — Plus d'un million d'enfants dans tout le pays ont bénéficié au cours de la période 2012/2017 de matériel du programme Jardin du Livre Infantile, à travers diverses actions, en particulier l'équipement des bibliothèques, l'accès plus facile aux livres, la participation directe et indirecte de l'enfant aux activités littéraires, entre autres.

