Guinée: Dinguiraye - Des éleveurs craignent de nouvelles violences après un jugement

A l'image de sa présence dans tous le pays, c'est une action de générosité et partage… Plus »

Si Mamadou Tall dit avoir accepté ce verdict avec ses pairs pour éviter toute division, il affiche une inquiétude vis-à-vis de l'intention de leurs adversaires, parce que le vieux Nfatamba Keita et son groupe auraient mobilisé les habitants des villes environnantes pour tenir une réunion pour prendre de nouvelles décisions à leur égard. « Mes collègues et moi avions accepté ce verdict pour maintenir la quiétude sociale entre les communautés laissées par Elhadj Oumar Tall. Nous ne voulons pas qu'il ait des violences ici. Malgré que ce verdict a été rendu en notre faveur, les peines infligées aux commanditaires ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Mais tout de même nous en réjouissons. Autre chose que je tiens a annoncé, est la tenue d'une réunion par N'Fatamba Keitta et son groupe le mardi dernier.

Selon Mamoudou Tall, une des victimes de l'incendie volontaire : « La justice a rendu son verdict, certaines personnes ont été condamnées à quatre mois d'emprisonnement ferme avec amende, d'autres avec sursis. Une autre catégorie d'individus n'a même pas été interrogée malgré que leurs noms figurent dans notre plainte. Quant au montant des dégâts causés lors de l'incendie, estimés à plus de 300 millions de francs guinéens, le tribunal a divisé ce montant à trois et a demandé aux condamnés de payer une partie dudit montant », a-t-il indiqué.

