Sénégal: Ziguinchor-en croisade contre leurs « difficiles » conditions de travail - Les blouses blanches envahissent la rue

Après un tour à la gouvernance pour remettre leur mémorandum au chef de l'exécutif régional, les marcheurs ont rallié le district sanitaire de Ziguinchor plus connu sous le nom de l'hôpital Silence pour une assemblée générale d'informations. Ainsi, le temps d'une matinée, ces blouses blanches ont déserté leurs structures sanitaires pour déverser leur colère dans la rue et exhiber tout le mal dont elles souffrent.

Et comme si cela ne suffisait pas, la question des fonds de dotation de l'Etat a été soulevée par ces blouses blanches qui, par la voix de Ousmane Mbaye, pensent que « la rétention totale ou partielle des fonds de dotation en santé par les communes, particulièrement dans le Bignona et Ziguinchor, ne participe pas du bon fonctionnement des structures de santé à l'heure de la Cmu ».

