interview

Concocté depuis de nombreuses années et mis sous le boisseau, le projet de loi réglementant la médecine traditionnelle vient de passer le dernier obstacle par son adoption récente par le conseil des ministres. Une occasion saisie par Sud Quotidien pour interpeller le président de la fédération sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle. M. Abdoulaye Ndao qui continue de retenir son souffle attend avec impatience le vote par l'assemblée nationale de cette loi sensée mettre de l'ordre dans un secteur indispensable à la société mais inorganisée pour répondre à ses véritables attentes en terme de santé publique. Avec le président de FSPMT, nous avons surtout fait un tour d'horizon pour cerner les points névralgiques et défis de la médecine traditionnelle.

«MEDECINE ILLEGALE POUR 80% DE LA POPULATION»

La médecine traditionnelle n'était pas une profession. C'est un savoir ancestral que possédaient quelques familles. Elle était pratiquée par les cultivateurs, les ouvriers... . Mais aujourd'hui, vu l'inaccessibilité de la médecine moderne et la prolifération des maladies, les populations font recours de plus en plus à cette pratique ancestrale. D'ailleurs l'OMS l'a toujours confirmé en soutenant que 80 % de la population africaine se font soigner par la médecine traditionnelle. C'est pourquoi elle a exhorté ses états membres à intégrer la médecine traditionnelle dans leur politique de santé s'ils veulent atteindre les objectifs assignés. Donc, face aux charlatans qui de plus en plus s'y exercent pour s'enrichir, il est temps de l'organiser».

UTILITE DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE

«Tant que nous n'avons pas la possibilité de produire en quantité nos médicaments pour que les populations l'utilisent, la valeur de notre savoir sur la pratique de la médecine traditionnelle ne servira pas grande chose. A dire vrai, on doit avoir la capacité de fabriquer des médicaments et de les distribuer dans les pharmacies et dans les différentes structures sanitaires du pays. Aucun de nos médicaments n'est disponible dans les rayons des différentes officines. Seuls les patients que nous consultons à domicile en bénéficient».

FAUSSES ACCUSATIONS

«Nous rejetons les accusations de ceux qui disent que l'utilisation des médicaments des tradipraticiens est à l'origine de la prolifération de certaines maladies comme l'insuffisance rénale. L'utilisation correcte du savoir traditionnel des plantes ne peut pas constituer un danger sur la santé des populations. Toutefois, la mauvaise utilisation des plantes, l'écorce, les feuilles ou les racines d'une manière abusive peut impacter négativement sur la santé et peut donner une insuffisance rénale ou toute autre maladie. Car, dans ces cas, on a utilisé un produit brut et non un médicament. La racine et l'écorce ne sont que des matières premières pour le vrai tradipraticien. Mais si on les utilise sans connaitre la dose ou la préparation nécessaire, cela pose problème. Les plantes ont leurs réalités. Certaines ont de la toxicité et d'autres des aspects qui peuvent être nocifs. Donc ceux qui utilisent ces plantes sans une base de connaissance peuvent nuire la santé et peuvent amener d'autres problèmes à l'organisme. Il faut faire la distinction. Un savoir attesté par une connaissance empirique qui se transmet de générations en générations ne peut causer des complications au niveau de l'organisme».

TOLERANCE ZERO

«Cependant, ce que l'on tolère avec la médecine moderne, on ne le tolère pas à la médecine traditionnelle. Par exemple, si je soigne un patient et qu'il meure au cours de son traitement, on va crier au scandale alors que dans les hôpitaux les patients meurent et remplissent les morgues sans que l'on sache le véritable motif. En tant que tradipraticiens, nous sommes exposés, mais c'est Dieu qui nous protège».

LA LOI ATTENDUE AVEC IMPATIENCE

«En ce qui concerne le projet de loi sur la médecine traditionnelle qui vient d'être adopté par le conseil des ministres, nous nous réjouissons de la décision du gouvernement de valider enfin le texte. Parce que cela fait longtemps, avec les régimes se sont succédé que nous attendions le vote de ce projet de loi. Ce projet de loi initié par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous l'avons travaillé ensemble. En l'adoptant au Conseil des ministres, le gouvernement n'a fait que marquer sa mission régalienne qui est de protection et de préservation de la santé des populations. Vu l'importance et l'enjeu de la pratique de la médecine traditionnelle, il est urgent qu'une loi réglemente ce domaine de la vie des populations. C'est un secteur qui demande à être organisé et d'y mettre des garde-fous. Tout le monde déplore l'anarchie qui y règne. Maintenant, après l'adoption du texte par le conseil des ministres, nous voulons qu'il soit déposé rapidement à l'assemblée nationale pour le faire voter par les députés».

LE CONTENU DU PROJET DE LOI

«Tout a été prévu dans le contenu de ce projet de loi en ce qui concerne l'exercice de la pratique de la médecine traditionnelle. Actuellement, personne ne sait qui est tradipraticien ou charlatan. A force de laisser faire avec tout ce qui existe dans ce secteur, cela pourrait devenir un problème de santé publique. La réglementation va organiser tout cela et le projet de loi dégage un cadre à l'exercice de la médecine traditionnelle. Avec le vote de la loi l'exercice de la médecine traditionnelle va être réglementé. Un Conseil d'Etat des tradipraticiens sera mis en place. Il va fonctionner comme un ordre régissant cette pratique médicale sans compter les sanctions pénales qui sont prévues. Je pense qu'il sera installé par décret. La publicité dans les médias sera supprimée. La vente des médicaments de rue qui se fait actuellement n'importe comment, va disparaitre. L'ouverture des cabinets de consultation se fera sous autorisation. Les vrais tradipraticiens seront identifiés. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale est en train d'élaborer une politique de santé sur la médecine traditionnelle. Tout a été pris en compte pour qu'il y ait enfin un document de politique sur la médecine traditionnelle. Comme cela se fait pour les autres secteurs comme l'élevage, l'éducation entre autres (... .)»

LA COLLABORATION ENTRE MEDECINE TRADITIONNELLE ET MODERNE

«Les choses sont en train de bouger dans le secteur de la médecine traditionnelle qui ne bénéficiait que d'une reconnaissance sociale. Ce qui nous manquait, c'est la reconnaissance officielle. Voilà ce qui bloquait aussi la collaboration avec la médecine moderne. Chacune des deux médecines reposera sur un cadre différent. Cela mettra fin au fait que la médecine moderne est exercée dans un cadre légal alors que la médecine traditionnelle est exercée dans un cadre illégal. Actuellement, quand il s'agit de référer un patient de la médecine moderne vers un tradipraticien ou le contraire cela pose de sérieuses difficultés. Quand cette loi sera votée, il n'y aura plus de problèmes de collaboration entre ces médecines. Des critères seront ainsi bien définis et vont permettre de travailler la main dans la main».

PROBLEMATIQUE DE LA FORMATION

«Il y a des gens qui soutiennent qu'il faut ouvrir des écoles de formation en médecine traditionnelle. Ce que je n'arrive pas à comprendre. Car, la médecine moderne n'est pas pareille à la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle est une connaissance léguée par les ancêtres. C'est une forme de pouvoir, de richesse et de prestige que l'on hérite. On ne le distribue pas comme cela. Pour mon cas, je ne peux pas dispenser dans des écoles mon savoir en traitement de l'hémorroïde ou du paludisme. Maintenant, si l'état ou les chercheurs ont besoin de nos remèdes qui soignent certaines maladies, ils n'ont qu'à venir nous voir pour qu'on échange sur ces questions. S'ils trouvent que mon savoir sur les plantes peut servir à soigner les populations, ils n'ont qu'à chercher les voies de sa production et les mettre à la disposition des populations dans les pharmacies ou structures sanitaires. Mais que cela reste ma propriété intellectuelle. Le savoir est là, on peut l'utiliser au lieu d'aller dans d'autres pays pour commander des tonnes de médicaments que l'on met à la disposition des malades. Ils n'ont qu'à aller voir les tradipraticiens pour la fabrication des médicaments. L'Etat du Sénégal doit envisager de produire des médicaments provenant de ses propres ressources soit sur la végétation soit sur le savoir dont disposent les tradipraticiens. C'est vrai que les étudiants en médecine ont fait beaucoup de recherche sur les botaniques mais cela ne suffit pas, ils n'ont qu'à investir le domaine du savoir des tradipraticiens».