Sénégal: Promotion des énergies renouvelables - 30 Mw pour alimenter plus de 200 mille ménages

Le Président de la République, Macky Sall, a procédé hier, jeudi 29 juin, à l'inauguration de la centrale solaire photovoltaïque de Santhiou Mékhé (département de Tivaoune). D'un coût global de 27 milliards de francs Cfa, cette centrale d'une puissance de 30Mw, va alimenter plus de 200 mille ménages.

Après Bokhol et Malicounda le gouvernement poursuit son option de mix énergétique. Une option portée par le développement du solaire. C'est dans cette dynamique que le Président de la République, Macky Sall, a inauguré hier, jeudi 29 juin, la centrale photovoltaïque de 30 Mw de Santhiou Mékhé dans la commune de Méouane (département de Tivaouane).

Selon le chef de l'Etat, Macky Sall, cette initiative traduit la volonté du gouvernement de promouvoir des énergies propres et renouvelables conformément à ses engagements à la Cop 21 et à la Cop 22 en matière de lutte contre les changements climatiques. «La réalisation de cette centrale s'inscrit dans notre marche révolue vers la résolution définitive de déficit de production d'énergie. La centrale de Santhiou Mékhé permettra d'atteindre l'objectif de 20% d'énergie renouvelable dés l'année 2017. Cette centrale de 30 MW permettra aussi de satisfaire la consommation de plus de 200 mille ménages », a-t-il laissé entendre.

Suivant toujours Macky Sall, cette centrale apportera aux populations de la commune de Méouane 64 millions de francs Cfa de recettes fiscales par an.

De son coté, Ibrahima Kane, directeur général du Fonsis indique que cette centrale d'un coût total de 27 milliards de franc Cfa d'investissement purement privé avec un effet levier de 1 pour 50 à créer plus de 300 emplois pendant la phase de construction . «Ce projet j'en suis persuadé sera un cas d'école auprès de nos partenaires techniques et financier en recherche de modèle d'investissement efficace public-privé »,soutient-il avant de signaler que d'autres projets bénéficient déjà de ce mécanisme de financement. Selon Ibrahima Kane, le portefeuille de projets finalisés ou en cours du Fonsis est aujourd'hui constitué de 11 projets d'un montant de 200 milliards de francs pour plusieurs milliers d'emplois à travers le pays.

Pour l'avenir immédiat, il informe que le Fonsis a entrepris avec le support du ministère de l'économie, des finances et du plan la montée en puissance de ce mécanisme par la mise en place de fonds de développement sectoriel de 50 à 150 milliards chacun, levés auprès de fonds d'investissements partenaires. «Cette démarche basée sur une liste suffisamment importante de projets stratégiques constitués par des mandats de structuration et des transferts d'actifs, permettra de développer et d'accélérer des projets sans endettement de l'Etat, dégageant ainsi un espace budgétaire d'investissement supplémentaire », a-t-il conclu.