Sénégal: Passy/ Programme national de réalisation des ouvrages hydrauliques - Le pays renonce aux forages à eau salée

Accompagné par le président du Conseil départemental de Foundiougne Moustapha Mbaye et d'une forte délégation de techniciens, Lansana Gagny Sakho ne s'est pas arrêté là. Car même si les populations locales de Kébé Coudé et Sorome parlent d'une eau salée impropre à la consommation, il a aussi fait savoir que même s'il s'agit de développer des réseaux de plusieurs centaines de kilomètres, le Sénégal est aujourd'hui prêt à connecter l'ensemble des villages demandeurs du pays en eau douce et potable.

Autrement dit, il n'entend plus offrir à la consommation de ses populations de l'eau salée partout où elles se trouvent. Et cela, pour ce qui concerne tout le reste de son programme spécifique à la réalisation des forages ruraux. Cette nouvelle a été donnée par le directeur général de l'Office national des forages (Ofor), lors d'une visite axée sur les réalisations d'ouvrages hydrauliques dans la commune de Ndiagane Barka, sise dans le département de Foundiougne.

